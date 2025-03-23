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Росія розбомбила пункт медичної допомоги на Харківщині, є приліт БпЛА – ДСНС

Події 08:37   23.03.2025
Оксана Горун
Росія розбомбила пункт медичної допомоги на Харківщині, є приліт БпЛА – ДСНС

Минулої доби на Харківщині через російські обстріли виникли дві пожежі, повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області. Є постраждала.

“Увечері ворог скинув керовану авіабомбу на селище Борова Ізюмського району. Вибухом зруйновано приватний будинок, в якому загорілись його зруйновані конструктивні елементи на площі 10 м кв. Також пошкоджені ще п’ять приватних осель, модульну будівлю пункту медичної допомоги та два автомобілі “швидкої”. З однієї з пошкоджених приватних осель надзвичайники врятували 70-річну жінку. З мінно-вибуховими пораненнями її госпіталізували до лікарні”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС.

Також рятувальники поінформували, що вночі БпЛА вдарив по даху адмінбудівлі у селищі Печеніги. Виникла пожежа на площі 40 квадратних метрів. Обійшлося без постраждалих.

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Загалом за добу в регіоні виникло 79 пожеж. З них 69 – в екосистемах (горіло близько 62 га). У Лозовій врятували чоловіка 1948 року народження. У його квартирі через необережне паління спалахнуло сміття у ванній. Пожежу ліквідували.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Березня 2025 в 08:37;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби на Харківщині через російські обстріли виникли дві пожежі, повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області. Є постраждала".