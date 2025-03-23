Росія розбомбила пункт медичної допомоги на Харківщині, є приліт БпЛА – ДСНС

Минулої доби на Харківщині через російські обстріли виникли дві пожежі, повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області. Є постраждала.

“Увечері ворог скинув керовану авіабомбу на селище Борова Ізюмського району. Вибухом зруйновано приватний будинок, в якому загорілись його зруйновані конструктивні елементи на площі 10 м кв. Також пошкоджені ще п’ять приватних осель, модульну будівлю пункту медичної допомоги та два автомобілі “швидкої”. З однієї з пошкоджених приватних осель надзвичайники врятували 70-річну жінку. З мінно-вибуховими пораненнями її госпіталізували до лікарні”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС.

Також рятувальники поінформували, що вночі БпЛА вдарив по даху адмінбудівлі у селищі Печеніги. Виникла пожежа на площі 40 квадратних метрів. Обійшлося без постраждалих.

Загалом за добу в регіоні виникло 79 пожеж. З них 69 – в екосистемах (горіло близько 62 га). У Лозовій врятували чоловіка 1948 року народження. У його квартирі через необережне паління спалахнуло сміття у ванній. Пожежу ліквідували.