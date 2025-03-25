Девять раз пытался прорваться враг на Харьковщине – где шли бои

О том, где на Харьковщине Силы обороны отбивали атаки врага, сообщили утром 25 марта в Генштабе ВСУ.

На севере области враг атаковал позиции украинских защитников трижды в районе Волчанска.

А вот на Купянском направлении зафиксировали шесть боев.

«Наши защитники остановили штурмовые действия противника в районах Петропавловки, Степной Новоселовки и Загрызово», – уточнили в Генштабе.

В течение прошлых суток враг ударил из авиации по таким населенным пунктам области: Светличному и Слатино.

Также в Генштабе обновили информацию о потерях российской армии.