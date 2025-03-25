Девять раз пытался прорваться враг на Харьковщине – где шли бои
О том, где на Харьковщине Силы обороны отбивали атаки врага, сообщили утром 25 марта в Генштабе ВСУ.
На севере области враг атаковал позиции украинских защитников трижды в районе Волчанска.
А вот на Купянском направлении зафиксировали шесть боев.
«Наши защитники остановили штурмовые действия противника в районах Петропавловки, Степной Новоселовки и Загрызово», – уточнили в Генштабе.
В течение прошлых суток враг ударил из авиации по таким населенным пунктам области: Светличному и Слатино.
Также в Генштабе обновили информацию о потерях российской армии.
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: бои, генштаб, обстрелы, прилеты;
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- • Дата публикации материала: 25 марта 2025 в 08:11;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, где на Харьковщине Силы обороны отбивали атаки врага, сообщили утром 25 марта в Генштабе ВСУ.".