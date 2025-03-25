Live
  • Вт 25.03.2025
  • Харків  +8°С
  • USD 41.64
  • EUR 45.09

Дев’ять разів намагався прорватися ворог на Харківщині – де точилися бої

Україна 08:11   25.03.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Дев’ять разів намагався прорватися ворог на Харківщині – де точилися бої

Про те, де на Харківщині Сили оборони відбивали атаки ворога, повідомили вранці 25 березня у Генштабі ЗСУ.

На півночі області ворог атакував позиції українських захисників тричі в районі Вовчанська.

А ось на Куп’янському напрямку зафіксували шість боїв.

Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районах Петропавлівки, Степової Новоселівки та Загризового“, – уточнили у Генштабі.

Протягом минулої доби ворог вдарив з авіації по таких населених пунктах області: Світличному та Слатиному.

Також у Генштабі оновили інформацію про втрати російської армії.

Читайте також: Які неточності є у заявах РФ та України про фронт – коментарі ISW

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Опіки обличчя у жінки через випалювання очерету, в екосистемах було 99 пожеж
Опіки обличчя у жінки через випалювання очерету, в екосистемах було 99 пожеж
25.03.2025, 08:54
Сьогодні 24 березня: яке свято та день в історії
Сьогодні 24 березня: яке свято та день в історії
24.03.2025, 06:00
«Приліт» у Харкові, масований обстріл Ізюма: Синєгубов про атаки БпЛА
«Приліт» у Харкові, масований обстріл Ізюма: Синєгубов про атаки БпЛА
25.03.2025, 08:38
Новини Харкова – головне за 25 березня: 99 пожеж в екосистемах, удар по місту
Новини Харкова – головне за 25 березня: 99 пожеж в екосистемах, удар по місту
25.03.2025, 08:58
Дев’ять разів намагався прорватися ворог на Харківщині – де точилися бої
Дев’ять разів намагався прорватися ворог на Харківщині – де точилися бої
25.03.2025, 08:11
Сьогодні 25 березня: яке свято та день в історії
Сьогодні 25 березня: яке свято та день в історії
25.03.2025, 06:00

Новини за темою:

07:25
Які неточності є в заявах РФ і України про фронт – коментарі ISW
09:37
Машовець: «Куп’янська наступальна операція» РФ провалюється, що буде далі
08:11
Обстріли, бої, наступи: як минула доба на Харківщині за даними Генштабу
07:34
ISW: війська РФ просунулися у Дворічній на Харківщині, що на інших напрямках
08:11
Дев’ять разів атакувала РФ позиції ЗСУ на півночі від Харкова – дані Генштабу

Ви читали новину: «Дев’ять разів намагався прорватися ворог на Харківщині – де точилися бої»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 25 Березня 2025 в 08:11;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, де на Харківщині Сили оборони відбивали атаки ворога, повідомили вранці 25 березня у Генштабі ЗСУ.".