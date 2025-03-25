Дев’ять разів намагався прорватися ворог на Харківщині – де точилися бої

Про те, де на Харківщині Сили оборони відбивали атаки ворога, повідомили вранці 25 березня у Генштабі ЗСУ.

На півночі області ворог атакував позиції українських захисників тричі в районі Вовчанська.

А ось на Куп’янському напрямку зафіксували шість боїв.

“Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районах Петропавлівки, Степової Новоселівки та Загризового“, – уточнили у Генштабі.

Протягом минулої доби ворог вдарив з авіації по таких населених пунктах області: Світличному та Слатиному.

Також у Генштабі оновили інформацію про втрати російської армії.