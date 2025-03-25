Дев’ять разів намагався прорватися ворог на Харківщині – де точилися бої
Про те, де на Харківщині Сили оборони відбивали атаки ворога, повідомили вранці 25 березня у Генштабі ЗСУ.
На півночі області ворог атакував позиції українських захисників тричі в районі Вовчанська.
А ось на Куп’янському напрямку зафіксували шість боїв.
“Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районах Петропавлівки, Степової Новоселівки та Загризового“, – уточнили у Генштабі.
Протягом минулої доби ворог вдарив з авіації по таких населених пунктах області: Світличному та Слатиному.
Також у Генштабі оновили інформацію про втрати російської армії.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Березня 2025 в 08:11;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, де на Харківщині Сили оборони відбивали атаки ворога, повідомили вранці 25 березня у Генштабі ЗСУ.".