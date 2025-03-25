«Повторно в оккупации жить не будем» — глава Оскольской громады о настроениях

Жители Оскольской громады Изюмского района Харьковской области, которые жили под оккупацией в начале полномасштабной войны, очень боятся возвращения россиян и говорят, что в случае приближения линии фронта готовы эвакуироваться, рассказал МГ «Объектив» начальник Оскольской СВА Геннадий Загоруйко.

Сейчас, отметил Загоруйко, от края громады до линии фронта — около 20-25 километров, поэтому эвакуация из населенных пунктов не объявлена.

«Движение воинских частей, звуки фронта, передовой, все это чувствуется, — констатировал Загоруйко. — Это трудно в связи с тем, что громада переживала уже боевые действия, и там, где была линия фронта, то население было эвакуировано принудительно с территории громады. Часть населенных пунктов была в оккупации. Сейчас линия фронта психологически очень давит на то население, которое знает, что такое война и оккупация. И никто не хочет повторения. Даже те, которые остались, чтобы как-то сохранить свои домовладения, сейчас почти 100% этих людей говорит, что «повторно в оккупации не будем, говорите день, когда нужно будет выезжать, мы будем выезжать».

Всего в составе громады 27 населенных пунктов. Если до начала полномасштабной войны в них проживало 9500 человек, то сейчас остается около 3800.

«Пять населенных пунктов, которые были быстро оккупированы россиянами, те более-менее остались живыми. Я имею в виду и жилой сектор, и коммунальную инфраструктуру. Другие населенные пункты — разрушены. Сейчас там идет восстановление по «єВідновлення». Но тенденция изменилась. Если в 2022-2023 годах, после освобождения, люди возвращались и требовали средства на восстановление своего жилья, то сейчас большинство людей обращается с вопросом, как получить сертификат и уехать, приобрести жилье где-то в безопасном регионе, потому что война не заканчивается», — отметил глава СВА.

Куда стремятся переехать люди, сказать трудно, продолжил Загоруйко.

«Когда министерство просчитывало «єВідновлення», то тех средств, которые люди получили за разрушенные дома, на тот момент хватило бы купить в регионах Украины. Сейчас цены на недвижимость на вторичном рынке выросли. Мы были вчера в селе Студенок. Там бизнесмен, у которого был свой богатый двор, по сертификату получил средства и ему хватило на двухкомнатную в Кременчуге», — пояснил Загоруйко.

Оскольская громада приняла участие в национальном проекте «Пліч-о-пліч», целью которого является объединение громад-партнеров. Ее партнером стала Смидинская сельская громада Волынской области. Как они будут взаимодействовать, сейчас обсуждают.

«В нашей громаде стратегически трудно о чем-то договариваться, — объясняет Загоруйко. — Потому что у нас нет стратегических планов. Мы вот пережили зиму и сейчас выходим на весну. Мы планируем не дальше, как на полгода, потому что все понимают, что если, не дай Бог, у наших военных не хватит силы и линия фронта зайдет в громаду, то нужно будет эвакуироваться. По громаде, по всем населенным пунктам роются линии обороны, фортификации, поэтому у людей большое беспокойство».

Однако один из проектов, которые могут реализовать, касается детей. В Оскольской громаде живут более 200 несовершеннолетних, которые учатся онлайн.

«Те дети, которые были в оккупации… Когда мы вернулись на территорию, они не улыбались. Дети были, как и взрослые, зашоренные. Страшно. То есть психологическое вывезти детей — это одна из основных проблем сейчас. Показать им, что есть другая жизнь. Основные вопросы, которые бы мы хотели, чтобы нам громады-партнеры помогли — это психологическое восстановление детей на нашей территории. Сработает или не сработает, возьмут ли на себя это наши громады-партнеры, я не знаю. Сейчас еще рабочие моменты, процесс обсуждения», — добавил глава СВА.