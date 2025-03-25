«Повторно в окупації жити не будемо» – голова Оскільської громади про настрої

Жителі Оскільської громади Ізюмського району Харківської області, які вже жили під окупацією на початку повномасштабної війни, дуже бояться повернення росіян і кажуть, що в разі наближення лінії фронту готові евакуюватися, розповів МГ «Об’єктив» начальник Оскільської СВА Геннадій Загоруйко.

Наразі, зазначив Загоруйко, від краю громади до лінії фронту – близько 20-25 кілометрів, тому евакуація з населених пунктів не оголошена.

«Рух військових частин, звуки фронту, передової, все це відчувається, — констатував Загоруйко. — Це важко у зв’язку з тим, що громада переживала уже бойові дії, і там, де була лінія фронту, те населення було евакуйовано примусово з території громади. Частина населених пунктів була в окупації. Зараз лінія фронту психологічно дуже давить на те населення, яке знає, що таке війна і що таке окупація. І ніхто не хоче повторення. Навіть ті, які залишилися, щоб якось зберегти свої домоволодіння, зараз майже 100% цих людей каже, що “повторно в окупації не будемо, кажіть день, коли потрібно буде виїжджати, ми будемо виїжджати».

Загалом у складі громади 27 населених пунктів. Якщо до початку повномасштабної війни в них мешкало 9500 людей, то зараз залишається близько 3800.

“П’ять населених пунктів, які були швидко окуповані росіянами, ті більш-менш залишилися живими. Я маю на увазі і житловий сектор, і комунальну інфраструктуру. Інші населені пункти – зруйновані. Зараз там йде відбудова по “єВідновленню”. Але тенденція змінилася. Якщо у 2022-2023 роках, після звільнення, люди поверталися і вимагали кошти на відновлення свого житла, то зараз більшість людей звертається із запитанням, як отримати сертифікат і виїхати, придбати житло десь у безпечному регіоні, тому що війна не закінчується”, – зазначив очільник СВА.

Куди прагнуть переїхати люди, сказати важко, продовжив Загоруйко.

“Коли міністерство прораховувало “єВідновлення”, то тих коштів, які люди отримали за зруйновані хати, на той момент вистачило б купити в регіонах України. Зараз ціни на нерухомість на вторинному ринку виросли. Ми були вчора в селі Студенок. Там бізнесмен, в якого було своє заможне подвір’я, за сертифікатом отримав кошти і йому вистачило на двокімнатну у Кременчуці”, – пояснив Загоруйко.

Оскільська громада взяла участь у національному проєкті “Пліч-о-пліч”, метою якого є об’єднання громад-партнерів. Її партнером стала Смідинська сільська громада Волинської області. Як громади взаємодіятимуть, зараз обговорюють.

“У нашій громаді стратегічно важко про щось домовлятися, – пояснює Загоруйко. – Тому що в нас немає стратегічних планів. Ми от пережили зиму і зараз виходимо на весну. Ми плануємо не далі, як на пів року, тому що всі розуміють, що якщо, не дай Боже, у наших військових не вистачить сили і лінія фронту зайде в громаду, то потрібно буде евакуйовуватися. По громаді, по всіх населених пунктах риються лінії оборони, фортифікації, тому у людей велике занепокоєння”.

Однак один з проєктів, що можуть реалізувати, стосується дітей. В Оскільській громаді живуть понад 200 неповнолітніх, які навчаються онлайн.

“Ті діти, які були в окупації… Коли ми повернулися на територію, вони не посміхались. Діти були, як і дорослі, зашорені. Страшно. Тобто психологічне вивезти дітей – це одна з основних проблем зараз. Показати їм, що є інше життя. Основні питання, які б ми хотіли, щоб нам громади-партнери допомогли – це психологічне відновлення дітей на нашій території. Чи спрацює, чи не спрацює, чи візьмуть на себе це наші громади-партнери, я не знаю. Зараз ще робочі моменти, процес обговорення”, – додав очільник СВА.