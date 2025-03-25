«Прилет» в Харькове, массированный обстрел Изюма: Синегубов об атаках БпЛА

В утренней сводке 25 марта начальник ХОВА Олег Синегубов рассказал, где прилетело в течение суток, а также проинформировал о последствиях обстрелов.

Накануне утром под обстрел попала Дергачевская громада. В Прудянке и Слатино из-за ударов КАБов повреждены частные дома.

«08:08 Купянский р-н, Купянская ТГ, г. Купянск. После обстрела ФАБ-250 повреждены 3 частных дома и разрушена хозяйственная постройка. Без пострадавших и пожаров. 09:14 г. Купянск. FPV-дрон завис на дереве. Пострадавших нет», – передает начальник ХОВА.

Также беспилотники атаковали Богодуховский и Чугуевский район. БпЛА попали по открытой территории, информации о пострадавших и разрушениях нет.

А уже вечером досталось и Харькову. В Индустриальном районе беспилотник упал на детской площадке. Обошлось без пострадавших.

«21:40 Изюмский р-н, г. Изюм. На территории неработающего предприятия произошло попадание БпЛА «Шахед». В результате обстрела произошел пожар на предварительной площади 8400 м. кв., один легковой и 3 грузовых автомобиля на площади 100 м. кв. и трава за пределами предприятия на площади 300 м. кв. Повреждены 2 гражданские нежилые инфраструктуры, мастерская, 2 легковых, 2 грузовых автомобиля и грузовой полуприцеп. Без пострадавших. Также в результате обстрела повреждены железнодорожные контактные линии», – передает Синегубов.