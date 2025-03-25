«Приліт» у Харкові, масований обстріл Ізюма: Синєгубов про атаки БпЛА

У ранковому зведенні 25 березня начальник ХОВА Олег Синєгубов розповів, де прилетіло протягом доби, а також поінформував про наслідки обстрілів.

Напередодні вранці під обстріл потрапила Дергачівська громада. У Прудянці та Слатиному через удари КАБів пошкоджені приватні будинки.

“08:08 Куп’янський р-н, Куп’янська ТГ, м. Куп’янськ. Після обстрілу ФАБ-250 пошкоджено 3 приватних будинки та зруйнована господарча споруда. Беж постраждалих і пожеж. 09:14 м. Куп’янськ. FPV-дрон завис на дереві. Постраждалих немає”, – передає начальник ХОВА.

Також безпілотники атакували Богодухівський та Чугуївський район. БпЛА влучили по відкритій території, інформації про постраждалих і руйнування немає.

А вже ввечері дісталося й Харкову. В Індустріальному районі безпілотник упав на дитячому майданчику. Обійшлося без постраждалих.

“21:40 Ізюмський р-н, м. Ізюм. На території непрацюючого підприємства сталося влучання БпЛА “Шахед”. Внаслідок обстрілу сталася пожежа на попередній площі 8400 м. кв., один легковий та 3 вантажних автомобілі на площі 100 м.кв. та трава за межами підприємства на площі 300 м. кв. Пошкоджено 2 цивільні нежитлові інфраструктури, майстерня, 2 легкових, 2 вантажні автомобілі та вантажний напівпричеп. Без постраждалих. Також в результаті обстрілу пошкоджено залізниці контактні лінії”, – пише Синєгубов.