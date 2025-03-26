НПУ: на Харьковщине мужчина кулаками избил свою мать, женщина – в больнице

Ночью 24 марта к правоохранителям обратилась жительница поселка Слобожанское и сообщила, что ее парень избил свою мать.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области выяснили, что между 25-летним мужчиной, который был под хмельком, и женщиной возникла ссора. Во время конфликта он нанес матери более десяти ударов кулаками по лицу и по туловищу.

Женщину госпитализировали. Состояние ее здоровья врачи оценивают как тяжелое, отметили в полиции.

Правоохранители задержали мужчину. Ему сообщили о подозрении ч. 1 ст. 1 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) УКУ. Если вину докажут, фигуранту грозит от 5 до 8 лет тюрьмы.