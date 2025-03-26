НПУ: на Харьковщине мужчина кулаками избил свою мать, женщина – в больнице
Фото: ГУНП в Харьковской области
Ночью 24 марта к правоохранителям обратилась жительница поселка Слобожанское и сообщила, что ее парень избил свою мать.
В ГУ Нацполиции в Харьковской области выяснили, что между 25-летним мужчиной, который был под хмельком, и женщиной возникла ссора. Во время конфликта он нанес матери более десяти ударов кулаками по лицу и по туловищу.
Женщину госпитализировали. Состояние ее здоровья врачи оценивают как тяжелое, отметили в полиции.
Правоохранители задержали мужчину. Ему сообщили о подозрении ч. 1 ст. 1 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) УКУ. Если вину докажут, фигуранту грозит от 5 до 8 лет тюрьмы.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: избил, мать, полиция, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 26 марта 2025 в 16:12;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью 24 марта к правоохранителям обратилась жительница поселка Слобожанское и сообщила, что ее парень избил свою мать.".