НПУ: на Харківщині чоловік кулаками побив власну матір, жінка – у лікарні
Фото: ГУНП в Харківській області
Вночі 24 березня до правоохоронців звернулася мешканка селища Слобожанське і повідомила, що її хлопець побив свою матір.
У ГУ Нацполіції в Харківській області з’ясували, що між 25-річним чоловіком, який був напідпитку, та жінкою виникла сварка. Під час конфлікту він завдав матері понад десять ударів кулаками в обличчя та по тулубу.
Жінку шпиталізували. Стан її здоров’я лікарі оцінюють як тяжкий, зазначили у поліції.
Правоохоронці затримали чоловіка. Йому повідомили про підозру ч. 1 ст. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ. Якщо провину доведуть, фігуранту загрожує від 5 до 8 років тюрми.
Читайте також: Студента затримали в Харкові: на що погодився за $1000 – прокуратура
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: избил, мать, поліція, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «НПУ: на Харківщині чоловік кулаками побив власну матір, жінка – у лікарні»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 26 Березня 2025 в 16:12;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вночі 24 березня до правоохоронців звернулася мешканка селища Слобожанське і повідомила, що її хлопець побив свою матір.".