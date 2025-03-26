НПУ: на Харківщині чоловік кулаками побив власну матір, жінка – у лікарні

Вночі 24 березня до правоохоронців звернулася мешканка селища Слобожанське і повідомила, що її хлопець побив свою матір.

У ГУ Нацполіції в Харківській області з’ясували, що між 25-річним чоловіком, який був напідпитку, та жінкою виникла сварка. Під час конфлікту він завдав матері понад десять ударів кулаками в обличчя та по тулубу.

Жінку шпиталізували. Стан її здоров’я лікарі оцінюють як тяжкий, зазначили у поліції.

Правоохоронці затримали чоловіка. Йому повідомили про підозру ч. 1 ст. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ. Якщо провину доведуть, фігуранту загрожує від 5 до 8 років тюрми.