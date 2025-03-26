Live
  • Ср 26.03.2025
  • Харків  +11°С
  • USD 41.69
  • EUR 45.14

НПУ: на Харківщині чоловік кулаками побив власну матір, жінка – у лікарні

Події 16:12   26.03.2025
Вікторія Яковенко
НПУ: на Харківщині чоловік кулаками побив власну матір, жінка – у лікарні Фото: ГУНП в Харківській області

Вночі 24 березня до правоохоронців звернулася мешканка селища Слобожанське і повідомила, що її хлопець побив свою матір.

У ГУ Нацполіції в Харківській області з’ясували, що між 25-річним чоловіком, який був напідпитку, та жінкою виникла сварка. Під час конфлікту він завдав матері понад десять ударів кулаками в обличчя та по тулубу.

Жінку шпиталізували. Стан її здоров’я лікарі оцінюють як тяжкий, зазначили у поліції.

Правоохоронці затримали чоловіка. Йому повідомили про підозру ч. 1 ст. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ. Якщо провину доведуть, фігуранту загрожує від 5 до 8 років тюрми.

Читайте також: Студента затримали в Харкові: на що погодився за $1000 – прокуратура

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Де атакував ворог впродовж дня на Харківщині: дані Генштабу на 16:00
Де атакував ворог впродовж дня на Харківщині: дані Генштабу на 16:00
26.03.2025, 16:48
НПУ: на Харківщині чоловік кулаками побив власну матір, жінка – у лікарні
НПУ: на Харківщині чоловік кулаками побив власну матір, жінка – у лікарні
26.03.2025, 16:12
Станція «Тракторний завод» закрита: що сталося (оновлено)
Станція «Тракторний завод» закрита: що сталося (оновлено)
25.03.2025, 10:25
Харківська ОВА лідирує за рівнем зарплат, який середній дохід – дані Мінфіну
Харківська ОВА лідирує за рівнем зарплат, який середній дохід – дані Мінфіну
26.03.2025, 15:20
Ворожий БпЛА атакував притулок з тваринами на Харківщині (фото)
Ворожий БпЛА атакував притулок з тваринами на Харківщині (фото)
26.03.2025, 14:20
Обстріли кожну хвилину: як живе на Харківщині громада «на нулі» (відео)
Обстріли кожну хвилину: як живе на Харківщині громада «на нулі» (відео)
25.03.2025, 13:09

Новини за темою:

13:48
На Харківщині син до смерті побив літню матір – поліція затримала чоловіка
13:18
У День Валентина чоловік побив металевим прутом кохану на Харківщині – НПУ
19:46
Побив знайомого через ревнощі до ексдружини: харків’янин отримав підозру
14:40
У Харкові чоловік під час сварки побив своїх дітей, їх ушпиталили
13:59
Чоловік жорстоко побив і вдарив жінку сокирою по голові у Харкові

Ви читали новину: «НПУ: на Харківщині чоловік кулаками побив власну матір, жінка – у лікарні»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 26 Березня 2025 в 16:12;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вночі 24 березня до правоохоронців звернулася мешканка селища Слобожанське і повідомила, що її хлопець побив свою матір.".