«Чтобы дети оставались в Харькове»: что предлагают школьникам вузы и ПТУ 📹

В Харькове — профориентационная неделя или же ярмарка вузов и учреждений профессионально-технического образования. Ее цель — помочь школьникам определиться с будущей профессией и дальнейшим образованием.

Мероприятия проходят в безопасных пространствах. Сегодня, 26 марта, стартовал «ПРОФ-fest», в рамках которого свои программы представили 13 учреждений профессионально-технического образования. Они готовят специалистов в сферах общественного питания, железнодорожного транспорта, строительства и обслуживания. Учащиеся и их преподаватели презентовали профессии будущим абитуриентам.

Геннадий Амирбеков, директор ГУЗ «Региональный центр профессионального образования строительных технологий Харьковской области»

Наши 13 заведений профтехобразования. Мы совместно решаем вопросы обновления материально-технической базы и развития учреждений. Мы будем все делать для того, чтобы обеспечить наш город и регион высококвалифицированными кадрами, которые будут принимать участие в восстановлении. Будем обеспечивать наши предприятия, которые развивают и укрепляют экономический потенциал нашей Харьковщины.

Как отметил мэр Игорь Терехов, очень важно, что дети могут посетить такое мероприятие, которое может помочь определиться с будущей профессией.

Игорь Терехов, Харьковский городской голова

Разрушены и школы, и детские сады, и профессионально-технические училища. Мы очень надеемся, что в этом году война закончится. Закончится справедливым миром и этот мир будет навсегда. И поэтому очень важно сегодня, чтобы наши дети имели возможность выбирать себе профессию. Потому что очень много работы впереди.

Терехов уточнил, что посетил презентации учреждений профессионально-технического образования, а также Харьковского национального медицинского университета.

Игорь Терехов, Харьковский городской голова

Профессионально-техническое обучение — там специальности разные, которые сегодня необходимы. Необходимы и для наших коммунальных предприятий, и вообще для предприятий Харькова. Вторая локация, к которой привлекаются старшеклассники. Сегодня такая презентация Харьковского медицинского университета. Очень здорово, очень много детей. И кто-то уже определился, что они будут поступать в этот вуз. Я уверен, что нам необходимо делать все, чтобы дети оставались в Харькове и учились в нем.

«ПРОФ-fest» продолжится 27 марта в безопасном пространстве лицея №162.