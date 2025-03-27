“Щоб діти залишались у Харкові”: що пропонують школярам виші та ПТУ 📹

У Харкові – профорієнтаційний тиждень або ж ярмарок вишів та закладів професійно-технічної освіти. Його мета – допомогти школярам визначитися з майбутньою професією та подальшою освітою.

Заходи відбуваються у безпечних просторах. Сьогодні, 26 березня, стартував “ПРОФ-fest”, в межах якого свої програми представили 13 установ професійно-технічної освіти. Вони готують фахівців у сферах громадського харчування, залізничного транспорту, будівництва та обслуговування. Учні та їхні викладачі презентували професії майбутнім абітурієнтам.

Геннадій Амірбеков, директор ДНЗ «Регіональний центр професійної освіти будівельних технологій Харківської області»

Наші 13 закладів профтехосвіти. Ми спільно вирішуємо питання оновлення матеріально-технічної бази і розвитку закладів. Ми будемо все робити для того, щоб забезпечити наше місто й регіон висококваліфікованими кадрами, які братимуть участь у відбудові. Будемо забезпечувати наші підприємства, які розвивають і зміцнюють економічний потенціал нашої Харківщини.

Як зазначив мер Ігор Терехов, дуже важливо, що діти можуть відвідати такий захід, який може допомогти визначитись із майбутньою професією.

Ігор Терехов, Харківський міський голова

Зруйновано і школи, і дитячі садки, та професійно-технічні училища. Ми дуже сподіваємось, що цього року війна закінчиться. Закінчиться справедливим світом, і цей світ буде назавжди. І тому дуже важливо сьогодні, щоб наші діти мали змогу обирати собі професію. Тому що дуже багато роботи попереду.

Терехов уточнив, що відвідав презентації закладів професійно-технічної освіти та Харківського національного медичного університету.

Ігор Терехов, Харківський міський голова

Професійно-технічне навчання – там різні спеціальності, які сьогодні необхідні. Потрібні і для наших комунальних підприємств, і взагалі для Харкова. Друга локація, до якої залучаються старшокласники. Сьогодні така презентація Харківського медичного університету. Дуже добре, дуже багато дітей. І хтось уже визначився, що вони вступатимуть до цього вишу. Я впевнений, що нам необхідно робити все, щоб діти залишалися у Харкові та навчалися у ньому.

«ПРОФ-fest» продовжиться 27 березня у безпечному просторі ліцею №162.