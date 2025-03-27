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Пятерых детей спасли во время пожара в многоэтажке в Харькове

Происшествия 18:44   27.03.2025
Оксана Якушко
Пятерых детей спасли во время пожара в многоэтажке в Харькове

Пятерых детей в возрасте от 4 до 16 лет спасатели вывели из горящей квартиры, сообщили в ГСЧС.

Инцидент произошел 27 марта в жилой девятиэтажке в Индустриальном районе Харькова. Пожарные нашли 5 детей в возрасте от 4 до 16 лет в пылающей квартире. Они находились сами, без взрослых.

В квартире горели домашние вещи на площади 15 м².

Спасатели вывели детей на свежий воздух и передали медикам скорой.

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Автор: Оксана Якушко
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Пятерых детей спасли во время пожара в многоэтажке в Харькове
Пятерых детей спасли во время пожара в многоэтажке в Харькове
27.03.2025, 18:44

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  • Категории: Происшествия, Харьков; ;

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  • • Дата публикации материала: 27 марта 2025 в 18:44;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пятерых детей в возрасте от 4 до 16 лет спасатели вывели из горящей квартиры, сообщили в ГСЧС.".