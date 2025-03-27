Пятерых детей спасли во время пожара в многоэтажке в Харькове

Пятерых детей в возрасте от 4 до 16 лет спасатели вывели из горящей квартиры, сообщили в ГСЧС.

Инцидент произошел 27 марта в жилой девятиэтажке в Индустриальном районе Харькова. Пожарные нашли 5 детей в возрасте от 4 до 16 лет в пылающей квартире. Они находились сами, без взрослых.

В квартире горели домашние вещи на площади 15 м².

Спасатели вывели детей на свежий воздух и передали медикам скорой.