Пятерых детей спасли во время пожара в многоэтажке в Харькове
Пятерых детей в возрасте от 4 до 16 лет спасатели вывели из горящей квартиры, сообщили в ГСЧС.
Инцидент произошел 27 марта в жилой девятиэтажке в Индустриальном районе Харькова. Пожарные нашли 5 детей в возрасте от 4 до 16 лет в пылающей квартире. Они находились сами, без взрослых.
В квартире горели домашние вещи на площади 15 м².
Спасатели вывели детей на свежий воздух и передали медикам скорой.
Читайте также: Работа в Харькове и области: предлагают зарплаты до более 190 тыс. грн
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; ;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Пятерых детей спасли во время пожара в многоэтажке в Харькове»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 27 марта 2025 в 18:44;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пятерых детей в возрасте от 4 до 16 лет спасатели вывели из горящей квартиры, сообщили в ГСЧС.".