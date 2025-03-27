П’ятьох дітей врятували вогнеборці під час пожежі у багатоповерхівці у Харкові
П’ятьох дітей віком від 4 до 16 років рятувальники вивели з квартири, що палала, повідомили у ДСНС.
Інцидент стався 27 березня у житловій дев’ятиповерхівці в Індустріальному районі Харкова.
Вогнеборці знайшли 5 дітей віком від 4 до 16 років у квартирі, що палала. Вони були самі, без дорослих.
У квартирі горіли домашні речі на площі 15 м₂.
Рятувальники вивели дітей на свіже повітря та передали медикам швидкої.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Березня 2025 в 18:44;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "П’ятьох дітей віком від 4 до 16 років рятувальники вивели з квартири, що палала, повідомили у ДСНС. ".