Live
  • Чт 27.03.2025
  • Харків  +12°С
  • USD 41.56
  • EUR 44.82

П’ятьох дітей врятували вогнеборці під час пожежі у багатоповерхівці у Харкові

Події 18:44   27.03.2025
Оксана Якушко
П’ятьох дітей врятували вогнеборці під час пожежі у багатоповерхівці у Харкові

П’ятьох дітей віком від 4 до 16 років рятувальники вивели з квартири, що палала, повідомили у ДСНС.

Інцидент стався 27 березня у житловій дев’ятиповерхівці в Індустріальному районі Харкова.

Вогнеборці знайшли 5 дітей віком від 4 до 16 років у квартирі, що палала. Вони були самі, без дорослих.

У квартирі горіли домашні речі на площі 15 м₂.

Рятувальники вивели дітей на свіже повітря та передали медикам швидкої.

Читайте також: Робота в Харкові та області: пропонують зарплати до понад 190 тис. грн

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Робота в Харкові та області: пропонують зарплати до понад 190 тис. грн
Робота в Харкові та області: пропонують зарплати до понад 190 тис. грн
27.03.2025, 14:14
П’ятьох дітей врятували вогнеборці під час пожежі у багатоповерхівці у Харкові
П’ятьох дітей врятували вогнеборці під час пожежі у багатоповерхівці у Харкові
27.03.2025, 18:44
Двоє поранених через удар російського БпЛА біля автівки на Харківщині
Двоє поранених через удар російського БпЛА біля автівки на Харківщині
27.03.2025, 18:20
На Харківщині «зникли» понад 10 селищ: розпорядження Кабміну
На Харківщині «зникли» понад 10 селищ: розпорядження Кабміну
27.03.2025, 12:35
19 боїв тривають наразі на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ
19 боїв тривають наразі на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ
27.03.2025, 17:30
Тиждень не ходитимуть трамваї в одному з районів Харкова
Тиждень не ходитимуть трамваї в одному з районів Харкова
27.03.2025, 17:50

Новини за темою:

18:20
Двоє поранених через удар російського БпЛА біля автівки на Харківщині
17:50
Тиждень не ходитимуть трамваї в одному з районів Харкова
17:32
Новини Харкова — головне 27 березня: наслідки нальоту БпЛА, обстріли області
17:30
19 боїв тривають наразі на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ
16:44
На місці нічних ударів по Харкову побував міністр закордонних справ Норвегії

  • Категорії: Події, Харків; ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «П’ятьох дітей врятували вогнеборці під час пожежі у багатоповерхівці у Харкові»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 27 Березня 2025 в 18:44;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "П’ятьох дітей віком від 4 до 16 років рятувальники вивели з квартири, що палала, повідомили у ДСНС. ".