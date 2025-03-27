П’ятьох дітей врятували вогнеборці під час пожежі у багатоповерхівці у Харкові

П’ятьох дітей віком від 4 до 16 років рятувальники вивели з квартири, що палала, повідомили у ДСНС.

Інцидент стався 27 березня у житловій дев’ятиповерхівці в Індустріальному районі Харкова.

Вогнеборці знайшли 5 дітей віком від 4 до 16 років у квартирі, що палала. Вони були самі, без дорослих.

У квартирі горіли домашні речі на площі 15 м₂.

Рятувальники вивели дітей на свіже повітря та передали медикам швидкої.