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Стрельба на Харьковщине: мужчина открыл огонь по двум братьям

Происшествия 18:48   28.03.2025
Оксана Якушко
Стрельба на Харьковщине: мужчина открыл огонь по двум братьям

47-летний мужчина застрелил младшего и ранил старшего брата в Харьковском районе, сообщила Нацполиция.

26 марта 47-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поругался с рабочими, строившими крышу жилого дома. Он схватил ружье и открыл огонь по строителям.

В результате инцидента 52-летний мужчина погиб на месте, а его 57-летний брат получил ранения головы, шеи и грудной клетки. Пострадавшего госпитализировали.

Сотрудники полиции задержали злоумышленника, открыли уголовное производство за умышленное убийство. Стрелку «светит» до 15 лет лишения свободы.

Фото: Нацполиция

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 28 марта 2025 в 18:48;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "47-летний мужчина застрелил младшего и ранил старшего брата в Харьковском районе, сообщила Нацполиция.".