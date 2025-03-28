Стрельба на Харьковщине: мужчина открыл огонь по двум братьям
47-летний мужчина застрелил младшего и ранил старшего брата в Харьковском районе, сообщила Нацполиция.
26 марта 47-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поругался с рабочими, строившими крышу жилого дома. Он схватил ружье и открыл огонь по строителям.
В результате инцидента 52-летний мужчина погиб на месте, а его 57-летний брат получил ранения головы, шеи и грудной клетки. Пострадавшего госпитализировали.
Сотрудники полиции задержали злоумышленника, открыли уголовное производство за умышленное убийство. Стрелку «светит» до 15 лет лишения свободы.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Нацполиция, стрельба, харьковский район;
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- • Дата публикации материала: 28 марта 2025 в 18:48;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "47-летний мужчина застрелил младшего и ранил старшего брата в Харьковском районе, сообщила Нацполиция.".