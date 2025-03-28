Стрельба на Харьковщине: мужчина открыл огонь по двум братьям

47-летний мужчина застрелил младшего и ранил старшего брата в Харьковском районе, сообщила Нацполиция.

26 марта 47-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поругался с рабочими, строившими крышу жилого дома. Он схватил ружье и открыл огонь по строителям.

В результате инцидента 52-летний мужчина погиб на месте, а его 57-летний брат получил ранения головы, шеи и грудной клетки. Пострадавшего госпитализировали.

Сотрудники полиции задержали злоумышленника, открыли уголовное производство за умышленное убийство. Стрелку «светит» до 15 лет лишения свободы.