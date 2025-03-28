Стрілянина на Харківщині: чоловік відкрив вогонь по двох братах
47-річний чоловік застрелив молодшого та поранив старшого брата у Харківському районі, повідомила Нацполіція.
26 березня 47-річний місцевий мешканець, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, посварився з робітниками, що будували дах житлового будинку. Він схопив рушницю та відкрив вогонь у бік будівельників.
Внаслідок інциденту 52-річний чоловік загинув на місці, а його 57-річний брат отримав поранення голови, шиї та грудної клітки. Постраждалого ушпиталили.
Працівники поліції затримали зловмисника, відкрили кримінальне провадження за умисне вбивство. Стрілку «світить» до 15 років позбавлення волі.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Нацполиция, стрельба, харьковский район;
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Березня 2025 в 18:48;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "47-річний чоловік застрелив молодшого та поранив старшого брата у Харківському районі, повідомила Нацполіція.".