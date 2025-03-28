Стрілянина на Харківщині: чоловік відкрив вогонь по двох братах

47-річний чоловік застрелив молодшого та поранив старшого брата у Харківському районі, повідомила Нацполіція.

26 березня 47-річний місцевий мешканець, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, посварився з робітниками, що будували дах житлового будинку. Він схопив рушницю та відкрив вогонь у бік будівельників.

Внаслідок інциденту 52-річний чоловік загинув на місці, а його 57-річний брат отримав поранення голови, шиї та грудної клітки. Постраждалого ушпиталили.

Працівники поліції затримали зловмисника, відкрили кримінальне провадження за умисне вбивство. Стрілку «світить» до 15 років позбавлення волі.