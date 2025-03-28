Терехов: о переселенцах, бизнесе и солнечных электростанциях в Харькове
О ситуации в Харькове рассказал городской голова Игорь Терехов в эфире нацмарафона.
В частности, мэр сообщил, сколько переселенцев живут в Харькове.
«Сегодня у нас есть 206 тысяч официально зарегистрированных переселенцев. Люди приезжают в Харьков. Мы размещаем их в общежитиях, им Харьков нравится. Будем дальше делать так, чтобы эти люди чувствовали себя настоящими харьковчанами», — подчеркнул Терехов.
Он также рассказал и о том, как бизнес реагирует на прилеты в городе. В частности, после последней атаки вражеских БпЛА.
«Все мы реагируем очень отрицательно. Было попадание в производственное предприятие, в складское помещение, где хранились продукты питания. Это ужасно, потому что пострадало производство. Но мы поддерживаем друг друга. Мы поддерживаем бизнес, и я хочу, чтобы бизнес оставался в Харькове. Для нас это очень важно, это создание рабочих мест», – подчеркнул Терехов.
Кроме того, мэр рассказал, что в городской клинической больнице благодаря правительству Норвегии установили солнечную электростанцию. Он отметил, что возможность работы от солнечной энергии сократит расходы бюджета за год примерно на 1,5 млн. По словам Терехова, это оборудование появится до конца года в восьми больницах города.
«Кроме этого мы оборудуем пять школ за счет UNDP», — сказал Терехов.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: бизнес, Игорь Терехов, новости Харькова, переселенец;
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- • Дата публикации материала: 28 марта 2025 в 13:19;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации в Харькове рассказал городской голова Игорь Терехов в эфире нацмарафона.".