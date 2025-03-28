«Гордимся харьковчанами» — Терехов рассказал о поступке горожан после удара
Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил, что в результате массированной атаки БпЛА вечером 26 марта пострадали полсотни домов, повреждены 1200 окон, а также была разрушена котельная.
«Сейчас находятся два человека в больнице. Мы практически закрыли все контуры, подключили всех, кого возможно было к энерго- и водоснабжению. К сожалению, нет теплоснабжения, потому что котельная полностью разрушена», — отметил мэр.
Он также рассказал, что при ударе оператор этой котельной находился на месте работы, мужчина чудом не пострадал.
«Хочу обратить внимание, какие у нас дружеские харьковчане. В домовом чате создали призыв, чтобы помочь мужчине, работающему на этой котельной. Он переселенец. И уже собрали люди, которые и сами пострадали, практически 200 тысяч гривен. Мы будем оказывать ему помощь. Мы гордимся харьковчанами, их отзывчивостью», — подчеркнул Терехов.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
Напомним, по данным Харьковской областной прокуратуры, по Харькову вечером 26 марта ударили около 15 «шахедов». Взрывы гремели один за другим с 20:40 до 21:20. Основная часть попаданий — в Киевском районе. Также «прилет» был в Слободском. По последним данным прокуратуры, в результате ударов пострадали 13 человек, среди них двое – дети. Мэр города Игорь Терехов уточнил, что россияне разбили котельную.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Игорь Терехов, новости Харькова, удар, харьковчане;
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- • Дата публикации материала: 28 марта 2025 в 12:51;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил, что в результате массированной атаки БпЛА вечером 26 марта пострадали полсотни домов, повреждены 1200 окон.".