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«Гордимся харьковчанами» — Терехов рассказал о поступке горожан после удара

Общество 12:51   28.03.2025
Виктория Яковенко
«Гордимся харьковчанами» — Терехов рассказал о поступке горожан после удара Скриншот

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил, что в результате массированной атаки БпЛА вечером 26 марта пострадали полсотни домов, повреждены 1200 окон, а также была разрушена котельная.

«Сейчас находятся два человека в больнице. Мы практически закрыли все контуры, подключили всех, кого возможно было к энерго- и водоснабжению. К сожалению, нет теплоснабжения, потому что котельная полностью разрушена», — отметил мэр.

Он также рассказал, что при ударе оператор этой котельной находился на месте работы, мужчина чудом не пострадал.

«Хочу обратить внимание, какие у нас дружеские харьковчане. В домовом чате создали призыв, чтобы помочь мужчине, работающему на этой котельной. Он переселенец. И уже собрали люди, которые и сами пострадали, практически 200 тысяч гривен. Мы будем оказывать ему помощь. Мы гордимся харьковчанами, их отзывчивостью», — подчеркнул Терехов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, по данным Харьковской областной прокуратуры, по Харькову вечером 26 марта ударили около 15 «шахедов». Взрывы гремели один за другим с 20:40 до 21:20. Основная часть попаданий — в Киевском районе. Также «прилет» был в Слободском. По последним данным прокуратуры, в результате ударов пострадали 13 человек, среди них двое – дети. Мэр города Игорь Терехов уточнил, что россияне разбили котельную.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 28 марта 2025 в 12:51;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил, что в результате массированной атаки БпЛА вечером 26 марта пострадали полсотни домов, повреждены 1200 окон.".