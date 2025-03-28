«Пишаємося харків’янами» – Терехов розповів про вчинок містян після удару

Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону повідомив, що внаслідок масованої атаки БпЛА ввечері 26 березня постраждали пів сотні будинків, пошкоджені 1200 вікон, а також вщент була зруйнована котельня.

«Зараз перебувають дві людини у лікарні. Ми практично закрили всі контури, підключили усіх, кого можливо було, до енерго- та водопостачання. На жаль, немає теплопостачання, бо котельна вщент зруйнована», – зазначив мер.

Він також розповів, що під час удару оператор цієї котельні знаходився на місці роботи, чоловік чудом не постраждав.

«Хочу звернути увагу, які у нас дружні харків’яни. В домовому чаті створили заклик, щоб допомогти чоловіку, який працює на цій котельні. Він вимушений переселенець. І вже зібрали люди, які самі постраждали, практично 200 тисяч гривень. Ми будемо надавати йому допомогу. Ми пишаємося харків’янами, їх чуйністю», – підкреслив Терехов.

Відео: національний телемарафон «Єдині новини»

Нагадаємо, за даними Харківської обласної прокуратури, по Харкову ввечері 26 березня вдарили близько 15 “шахедів”. Вибухи лунали один за одним з 20:40 до 21:20. Основна частина влучань – у Київському районі. Також “приліт” був у Слобідському. За останніми даними прокуратури, внаслідок ударів постраждали 13 людей, серед них двоє – діти. Мер міста Ігор Терехов уточнив, що росіяни розбили котельню.