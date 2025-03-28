Терехов: про переселенців, бізнес та сонячні електростанції в Харкові (відео)

Про ситуацію в Харкові розповів міський голова Ігор Терехов в етері нацмарафону.

Зокрема, мер повідомив, скільки переселенців наразі живуть у Харкові.

«Сьогодні ми маємо 206 тисяч офіційно зареєстрованих переселенців. Люди приїжджають до Харкова. Ми розміщуємо їх у гуртожитках, їм Харків подобається. Будемо надалі робити так, щоб ці люди відчували себе справжніми харків’янами», – підкреслив Терехов.

Він також розповів і про те, як бізнес реагує на «прильоти» в місті. Зокрема, після останньої атаки ворожих БпЛА.

«Всі ми реагуємо дуже негативно. Було влучання у виробниче підприємство, в складське приміщення, де зберігались продукти харчування. Це жахливо, бо постраждало виробництво. Але ми підтримуємо один одного. Ми підтримуємо бізнес, і я дуже хочу, щоб бізнес залишався у Харкові. Для нас це дуже важливо, це створення робочих місць», – підкреслив Терехов.

Крім цього, мер розповів, що у міській клінічній лікарні завдяки уряду Норвегії встановили сонячну електростанцію. Він зазначив, що можливість працювати від сонячної енергії скоротить витрати бюджету за рік приблизно на 1,5 млн. За словами Терехова, це обладнання з’явиться до кінця року у вісьмох лікарнях міста.

«Крім цього, ми обладнаємо п’ять шкіл за рахунок UNDP», – сказав Терехов.

Відео: національний телемарафон «Єдині новини»