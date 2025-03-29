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Сидоренко рассказал о прилетах по Харькову и, что известно о раненых

Происшествия 22:57   29.03.2025
Николь Костенко-Лагутина
Сидоренко рассказал о прилетах по Харькову и, что известно о раненых Скриншот

Директор департамента ХГС по делам информации и связей с общественностью Юрий Сидоренко в эфире нацмарафона проинформировал о предварительных результатах ударов по Харькову.

«Сейчас в Харькове продолжается ликвидация последствий вражеских ударов по городу. Что можно сказать: где-то с 20:45 враг нанес шесть ударов по Харькову. В основном они пришлись по центральной части города в Шевченковском районе. Там уже есть один погибший, потому что «Шахед» разорвался возле частного дома. Еще более десяти домов повреждены. Также есть информация о 19 раненых. Есть информация, которую сейчас проверяют, – относительно одного человека, который находится под завалами в Холодногорском районе. Но она такая неопределенная, и спасатели пытаются разобрать завалы, чтобы узнать, действительно ли там есть человек», – сказал Сидоренко.

Он добавил, что также повреждены дома, авто. Поисково-спасательные операции в городе продолжаются.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 29 марта 2025 в 22:57;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Директор департамента ХГС по делам информации и связей с общественностью Юрий Сидоренко в эфире нацмарафона проинформировал о предварительных результатах ударов по Харькову.".