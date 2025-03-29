Live
  • Сб 29.03.2025
  • Харків  +8°С
  • USD 41.49
  • EUR 44.75

Сидоренко розповів про прильоти по Харкову і, що відомо про поранених

Події 22:57   29.03.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Сидоренко розповів про прильоти по Харкову і, що відомо про поранених Скріншот

Директор департаменту у справах інформації та зв’язків з громадськістю Юрій Сидоренко в етері нацмарафону поінформував про попередні результати ударів по Харкову.

Зараз у Харкові триває ліквідація наслідків ворожих ударів по місту. Що можна сказати: десь з 20:45 ворог задав шість ударів по Харкову. Здебільшого вони пройшлися по центральній частині міста в Шевченківському районі. Там вже є один загиблий, бо “Шахетд” розірвався біля приватного будинку. Ще більше десяти будинків пошкоджені. Також маємо інформацію про 19 поранених. Є інформація, яку зараз перевіряють щодо однієї людини, яка знаходиться під завалами в Холодногірському районі. Але вона така непевна, і рятувальники намагаються розібрати завали, щоб дізнатися, чи дійсно там є людина”, – сказав Сидоренко.

Він додав, що також пошкоджені будинки, авто. Пошуково-рятувальні операції у місті продовжуються.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Читайте також: Вибухи у Харкові: є загибла, 19 поранених, людина під завалами (доповнено)

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Сидоренко розповів про прильоти по Харкову і, що відомо про поранених
Сидоренко розповів про прильоти по Харкову і, що відомо про поранених
29.03.2025, 22:57
Робота в Харкові та області: пропонують зарплати до понад 190 тис. грн
Робота в Харкові та області: пропонують зарплати до понад 190 тис. грн
27.03.2025, 14:14
Новини Харкова — головне за 7 березня: ракетна атака, перша жертва сухостою
Новини Харкова — головне за 7 березня: ракетна атака, перша жертва сухостою
07.03.2025, 21:45
Вибухи в Харкові: є загиблий, 19 поранених, людина під завалами (доповнено)
Вибухи в Харкові: є загиблий, 19 поранених, людина під завалами (доповнено)
29.03.2025, 22:41
Новини Харкова – головне за 29 березня: “прильоти” в місті, пожежі через удари
Новини Харкова – головне за 29 березня: “прильоти” в місті, пожежі через удари
29.03.2025, 20:57
Тепло і з дощем: якою буде погода в Харкові та області 30 березня
Тепло і з дощем: якою буде погода в Харкові та області 30 березня
29.03.2025, 21:43

Новини за темою:

22:41
Вибухи в Харкові: є загиблий, 19 поранених, людина під завалами (доповнено)
07:23
БпЛА вдарили по лікарні та будинках у Золочеві (фото)
13:07
Понад 460 росіяни обстріляли позиції ЗСУ, випустили 46 БпЛА – ОТУВ «Харків»
09:49
Стрілянина по автобусах у Харкові: справою зайнялися копи, шукають хуліганів
13:09
Обстріли кожну хвилину: як живе на Харківщині громада «на нулі» (відео)

Ви читали новину: «Сидоренко розповів про прильоти по Харкову і, що відомо про поранених»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 29 Березня 2025 в 22:57;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Директор департаменту у справах інформації та зв’язків з громадськістю Юрій Сидоренко в етері нацмарафону поінформував про попередні результати ударів по Харкову.".