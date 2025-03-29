Сидоренко розповів про прильоти по Харкову і, що відомо про поранених
Директор департаменту у справах інформації та зв’язків з громадськістю Юрій Сидоренко в етері нацмарафону поінформував про попередні результати ударів по Харкову.
“Зараз у Харкові триває ліквідація наслідків ворожих ударів по місту. Що можна сказати: десь з 20:45 ворог задав шість ударів по Харкову. Здебільшого вони пройшлися по центральній частині міста в Шевченківському районі. Там вже є один загиблий, бо “Шахетд” розірвався біля приватного будинку. Ще більше десяти будинків пошкоджені. Також маємо інформацію про 19 поранених. Є інформація, яку зараз перевіряють щодо однієї людини, яка знаходиться під завалами в Холодногірському районі. Але вона така непевна, і рятувальники намагаються розібрати завали, щоб дізнатися, чи дійсно там є людина”, – сказав Сидоренко.
Він додав, що також пошкоджені будинки, авто. Пошуково-рятувальні операції у місті продовжуються.
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Березня 2025 в 22:57;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Директор департаменту у справах інформації та зв’язків з громадськістю Юрій Сидоренко в етері нацмарафону поінформував про попередні результати ударів по Харкову.".