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Прогноз погоды на 31 марта в Харькове и области: похолодание и дождь

Погода 21:31   30.03.2025
Оксана Якушко
Прогноз погоды на 31 марта в Харькове и области: похолодание и дождь Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды на завтра, 31 марта, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

По области:
Облачная погода 🌥. Дождь.
Ветер восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью 5 – 10° тепла,
днем 8 – 13° тепла.

По городу:
Облачная погода 🌥. Дождь. 🌧
Ветер восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью 7 – 9° тепла,
днем 10 – 12° тепла.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 30 марта 2025 в 21:31;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 31 марта, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".