Прогноз погоди на 31 березня у Харкові та області: похолодання і дощ
Прогноз погоди на завтра, 31 березня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
По області:
Хмарна погода🌥. Дощ🌧.
Вітер східний, 5 – 10 м/с.
Температура повітря🌡 вночі 5 – 10° тепла,
вдень 8 – 13° тепла.
По місту:
Хмарна погода🌥. Дощ. 🌧
Вітер східний, 5 – 10 м/с.
Температура повітря🌡 вночі 7 – 9° тепла,
вдень 10 – 12° тепла.
Читайте також: Що росіяни зруйнували у військовому шпиталі Харкова – депутат
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Погода, Харків; Теги: метеопрогноз, прогноз погоды, Харків, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Прогноз погоди на 31 березня у Харкові та області: похолодання і дощ»; з категорії Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 30 Березня 2025 в 21:31;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 31 березня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".