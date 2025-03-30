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Прогноз погоди на 31 березня у Харкові та області: похолодання і дощ

Погода 21:31   30.03.2025
Оксана Якушко
Прогноз погоди на 31 березня у Харкові та області: похолодання і дощ

Прогноз погоди на завтра, 31 березня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

По області:

Хмарна погода🌥. Дощ🌧.

Вітер східний, 5 – 10 м/с.

Температура  повітря🌡  вночі 5 – 10° тепла,

вдень 8 – 13° тепла.

 

По місту:

Хмарна погода🌥. Дощ. 🌧

Вітер східний, 5 – 10 м/с.

Температура  повітря🌡  вночі 7 – 9° тепла,

вдень 10 – 12° тепла.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Березня 2025 в 21:31;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 31 березня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".