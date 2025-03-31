Харьковский зоопарк меняет часы работы – когда можно будет погулять
Об изменениях в графике работы сообщили в Харьковском зоопарке.
Теперь гулять по зоосаду можно будет на час дольше. Это, уточняют, связано с переходом Украины на летнее время
Таким образом, новый график работы Харьковского зоопарка теперь следующий:
– вход — с 9:00 до 17:00
– выход — до 18:00.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: зоопарк, Харьков, харьковский зоопарк;
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- • Дата публикации материала: 31 марта 2025 в 11:55;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об изменениях в графике работы сообщили в Харьковском зоопарке.".