Харьковский зоопарк меняет часы работы – когда можно будет погулять

Об изменениях в графике работы сообщили в Харьковском зоопарке.

Теперь гулять по зоосаду можно будет на час дольше. Это, уточняют, связано с переходом Украины на летнее время

Таким образом, новый график работы Харьковского зоопарка теперь следующий:

– вход — с 9:00 до 17:00

– выход — до 18:00.