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Харьковский зоопарк меняет часы работы – когда можно будет погулять

Общество 11:55   31.03.2025
Николь Костенко-Лагутина
Харьковский зоопарк меняет часы работы – когда можно будет погулять

Об изменениях в графике работы сообщили в Харьковском зоопарке.

Теперь гулять по зоосаду можно будет на час дольше. Это, уточняют, связано с переходом Украины на летнее время

Таким образом, новый график работы Харьковского зоопарка теперь следующий:

– вход — с 9:00 до 17:00

– выход — до 18:00.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 31 марта 2025 в 11:55;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об изменениях в графике работы сообщили в Харьковском зоопарке.".