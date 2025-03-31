Харківський зоопарк змінює години роботи – коли можна буде погуляти
Про зміни у графіку роботи повідомили в Харківському зоопарку.
Тепер гуляти зоосадом можна буде на годину довше. Це пов’язано з переходом України на літній час.
Таким чином, новий графік роботи Харківського зоопарку тепер наступний:
– Вхід – з 9:00 до 17:00
– Вихід – до 18:00.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: зоопарк, Харків, харьковский зоопарк;
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Березня 2025 в 11:55;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про зміни у графіку роботи повідомили в Харківському зоопарку.".