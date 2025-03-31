Харківський зоопарк змінює години роботи – коли можна буде погуляти

Про зміни у графіку роботи повідомили в Харківському зоопарку.

Тепер гуляти зоосадом можна буде на годину довше. Це пов’язано з переходом України на літній час.

Таким чином, новий графік роботи Харківського зоопарку тепер наступний:

– Вхід – з 9:00 до 17:00

– Вихід – до 18:00.