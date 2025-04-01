Сегодня 1 апреля: какой праздник и день в истории
1 апреля – День смеха. В 1778 году в этот день Оливер Поллок придумал знак доллара. В 1889-м в продажу поступила первая посудомоечная машина. В 1906-м подписали Международную конвенцию по охране птиц. В 1917-м состоялся первый украинский Праздник Свободы. В 1924-м Гитлер получил приговор за Пивной путч. В 1950-м немецкая газета опубликовала сенсационное «фото пилота НЛО». В 1976-м основали Apple. В 2002-м первая страна мира легализовала эвтаназию. В 2022-м Генштаб ВСУ сообщил, что враг полностью контролирует Изюм.
Праздники и памятные даты 1 апреля
1 апреля – День смеха.
В мире: Международный день веселья на работе, День смешного чтения, Международный день птиц, День коньяка, День растворимого кофе, День пробуждения домового, Международный день фриволите (плетения ручного кружева).
1 апреля в истории
1 апреля 1778 года считается тем днем, когда американский финансист Оливер Поллок придумал знак доллара — $. Подробнее.
1 апреля 1889 года в продажу поступила первая посудомоечная машина. Подробнее.
1 апреля 1906 года подписали Международную конвенцию по охране птиц. Отмечают Международный день птиц. Подробнее.
1 апреля 1907 года родился генерал-хорунжий, руководитель Главного военного штаба УПА Дмитрий Грицай. Подробнее.
1 апреля 1917 года в Киеве состоялся 100-тысячный митинг под сине-желтыми флагами. Его часто называют первым украинским Праздником Свободы. Подробности этого события собрал Украинский институт национальной памяти.
Местом проведения стала Софиевская площадь: киевляне шли туда процессией пешком от Владимирского собора – к монументу Богдану Хмельницкому. Это была самая массовая акция времен Украинской революции. Вот как описывало ее издание «Известия из Украинской Центральной Рады»: «Большими реками и малыми ручейками с 10 часов утра текли люди со всех концов большой столицы Украины в главный пункт – Владимирский собор, где высшее Киевское духовенство, теперь по собственной инициативе, правило панихиду по Шевченко. А перед собором стояло украинское войско под казацким флагом, развевались многочисленные знамена и флаги организованного по группам украинства (рабочие, чиновники, школьная молодежь с учителями, крестьяне и др.)».
Во время мероприятия военные оркестры и хоры исполняли «Ще не вмерла Україна», «Заповіт» Шевченко и французскую Марсельезу. После освящения хоругви (боевого знамени) Украинского войска на Софиевской площади провели народное вече. Среди выступавших на нем был Николай Михновский – он в то время активно участвовал в формировании украинской армии и возглавлял Украинский военный клуб имени гетмана Павла Полуботка. Слово брали представители крестьянства, духовенства и Украинской Центральной Рады. После выступления главы УЦР Михаила Грушевского вече приняло резолюцию. Сам председатель Центральной Рады в своих воспоминаниях писал: «Своим грандиозным характером, своим воодушевлением, своим энтузиазмом она превзошла все наши надежды… Украинская манифестация была переломным моментом в развитии украинского движения в Киеве».
1 апреля 1924 года Адольф Гитлер получил приговор суда за «Пивной путч». Будущего фюрера приговорили к пяти годам заключения, однако освободили намного раньше – всего через 9 месяцев. Подробнее.
1 апреля 1950 года газета ФРГ «Висбаден тагеблатт» опубликовала сенсационное фото «пилота НЛО». Подробнее.
1 апреля 1976 года Стив Джобс, Стив Возняк и Рональд Уэйн основали Apple. Подробнее.
1 апреля 2002 года в Нидерландах впервые в мире легализовали эвтаназию. Подробнее.
1 апреля 2009 года Албания и Хорватия присоединились к НАТО.
1 апреля 2022 года Генштаб ВСУ и представители Изюмского горсовета официально сообщили, что Изюм находится под контролем оккупантов.
Церковный праздник 1 апреля
1 апреля чтят память преподобной Марии Египетской. Подробнее.
Народные приметы
Если 1 апреля гремит гром, то лето будет теплым.
Если же молнии есть, а грома не слышно, то лето будет засушливым.
Если на небе нет звезд – это к теплу.
Что нельзя делать 1 апреля
Нельзя убивать пауков.
Нельзя резать хлеб (лучше ломать).
Нельзя отказывать в помощи, ссориться, сплетничать, завидовать, обижаться и оскорблять кого-нибудь.
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- • Дата публикации материала: 1 апреля 2025 в 06:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "1 апреля – День смеха. В 1778 году в этот день Оливер Поллок придумал знак доллара. В 1889-м в продажу поступила первая посудомоечная машина".