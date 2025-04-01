Сегодня 1 апреля: какой праздник и день в истории

1 апреля – День смеха. В 1778 году в этот день Оливер Поллок придумал знак доллара. В 1889-м в продажу поступила первая посудомоечная машина. В 1906-м подписали Международную конвенцию по охране птиц. В 1917-м состоялся первый украинский Праздник Свободы. В 1924-м Гитлер получил приговор за Пивной путч. В 1950-м немецкая газета опубликовала сенсационное «фото пилота НЛО». В 1976-м основали Apple. В 2002-м первая страна мира легализовала эвтаназию. В 2022-м Генштаб ВСУ сообщил, что враг полностью контролирует Изюм.

Праздники и памятные даты 1 апреля

1 апреля – День смеха.

В мире: Международный день веселья на работе, День смешного чтения, Международный день птиц, День коньяка, День растворимого кофе, День пробуждения домового, Международный день фриволите (плетения ручного кружева).

1 апреля в истории

1 апреля 1778 года считается тем днем, когда американский финансист Оливер Поллок придумал знак доллара — $. Подробнее.

1 апреля 1889 года в продажу поступила первая посудомоечная машина. Подробнее.

1 апреля 1906 года подписали Международную конвенцию по охране птиц. Отмечают Международный день птиц. Подробнее.

1 апреля 1907 года родился генерал-хорунжий, руководитель Главного военного штаба УПА Дмитрий Грицай. Подробнее.

1 апреля 1917 года в Киеве состоялся 100-тысячный митинг под сине-желтыми флагами. Его часто называют первым украинским Праздником Свободы. Подробности этого события собрал Украинский институт национальной памяти.

Местом проведения стала Софиевская площадь: киевляне шли туда процессией пешком от Владимирского собора – к монументу Богдану Хмельницкому. Это была самая массовая акция времен Украинской революции. Вот как описывало ее издание «Известия из Украинской Центральной Рады»: «Большими реками и малыми ручейками с 10 часов утра текли люди со всех концов большой столицы Украины в главный пункт – Владимирский собор, где высшее Киевское духовенство, теперь по собственной инициативе, правило панихиду по Шевченко. А перед собором стояло украинское войско под казацким флагом, развевались многочисленные знамена и флаги организованного по группам украинства (рабочие, чиновники, школьная молодежь с учителями, крестьяне и др.)».

Во время мероприятия военные оркестры и хоры исполняли «Ще не вмерла Україна», «Заповіт» Шевченко и французскую Марсельезу. После освящения хоругви (боевого знамени) Украинского войска на Софиевской площади провели народное вече. Среди выступавших на нем был Николай Михновский – он в то время активно участвовал в формировании украинской армии и возглавлял Украинский военный клуб имени гетмана Павла Полуботка. Слово брали представители крестьянства, духовенства и Украинской Центральной Рады. После выступления главы УЦР Михаила Грушевского вече приняло резолюцию. Сам председатель Центральной Рады в своих воспоминаниях писал: «Своим грандиозным характером, своим воодушевлением, своим энтузиазмом она превзошла все наши надежды… Украинская манифестация была переломным моментом в развитии украинского движения в Киеве».

1 апреля 1924 года Адольф Гитлер получил приговор суда за «Пивной путч». Будущего фюрера приговорили к пяти годам заключения, однако освободили намного раньше – всего через 9 месяцев. Подробнее.

1 апреля 1950 года газета ФРГ «Висбаден тагеблатт» опубликовала сенсационное фото «пилота НЛО». Подробнее.

1 апреля 1976 года Стив Джобс, Стив Возняк и Рональд Уэйн основали Apple. Подробнее.

1 апреля 2002 года в Нидерландах впервые в мире легализовали эвтаназию. Подробнее.

1 апреля 2009 года Албания и Хорватия присоединились к НАТО.

1 апреля 2022 года Генштаб ВСУ и представители Изюмского горсовета официально сообщили, что Изюм находится под контролем оккупантов.

Церковный праздник 1 апреля

1 апреля чтят память преподобной Марии Египетской. Подробнее.

Народные приметы

Если 1 апреля гремит гром, то лето будет теплым.

Если же молнии есть, а грома не слышно, то лето будет засушливым.

Если на небе нет звезд – это к теплу.

Что нельзя делать 1 апреля

Нельзя убивать пауков.

Нельзя резать хлеб (лучше ломать).

Нельзя отказывать в помощи, ссориться, сплетничать, завидовать, обижаться и оскорблять кого-нибудь.