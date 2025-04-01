Запрещенные сбросы с дронов на Харьковщине: что фиксирует СНБО
Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко заявил об очередном нарушении правил ведения войны оккупантами на Харьковщине.
«Россияне начали активно применять сбросы с ядовитыми веществами. Известно несколько случаев за последнее время на Купянском направлении», — написал Коваленко.
Он отметил, что РФ использует запрещенные химические вещества, «нарушая все возможные правила ведения войны».
Напомним, применение россиянами химического оружия в Харьковской области ранее подтверждал начальник ХОВА Олег Синегубов. Речь шла о населенных пунктах на Купянском направлении, где шли активные боевые действия. При этом в селах оставалось некоторое количество местных жителей — то есть «химию» применяли и против гражданских.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: война, дрони, дроны, коваленко, новости Харькова, СНБО, химическое оружие;
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- • Дата публикации материала: 1 апреля 2025 в 08:28;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко заявил об очередном нарушении правил ведения войны оккупантами на Харьковщине".