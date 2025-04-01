Запрещенные сбросы с дронов на Харьковщине: что фиксирует СНБО

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко заявил об очередном нарушении правил ведения войны оккупантами на Харьковщине.

«Россияне начали активно применять сбросы с ядовитыми веществами. Известно несколько случаев за последнее время на Купянском направлении», — написал Коваленко.

Он отметил, что РФ использует запрещенные химические вещества, «нарушая все возможные правила ведения войны».

Напомним, применение россиянами химического оружия в Харьковской области ранее подтверждал начальник ХОВА Олег Синегубов. Речь шла о населенных пунктах на Купянском направлении, где шли активные боевые действия. При этом в селах оставалось некоторое количество местных жителей — то есть «химию» применяли и против гражданских.