Прогноз погоды в Харькове и области на 3 апреля: будет ли дождь

В четверг, 3 апреля, ночью на юге Харьковщины пройдет небольшой дождь. Днем в Харькове и области осадки не прогнозируют.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 6 до 8 градусов тепла, днем — от 14 до 16 градусов, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура — от 5 до 11 градусов тепла, дневная — от 11 до 16.

Ветер северо-восточный — 5-10 м/с.