Прогноз погоды в Харькове и области на 3 апреля: будет ли дождь
Фото: Василий Голосный
В четверг, 3 апреля, ночью на юге Харьковщины пройдет небольшой дождь. Днем в Харькове и области осадки не прогнозируют.
В Харькове ночью термометры будут показывать от 6 до 8 градусов тепла, днем — от 14 до 16 градусов, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.
По области ночная температура — от 5 до 11 градусов тепла, дневная — от 11 до 16.
Ветер северо-восточный — 5-10 м/с.
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- • Дата публикации материала: 2 апреля 2025 в 20:28;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В четверг, 3 апреля, ночью на юге Харьковщины пройдет небольшой дождь. Днем в Харькове и области осадки не прогнозируют.".