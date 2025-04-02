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Прогноз погоды в Харькове и области на 3 апреля: будет ли дождь

Погода 20:28   02.04.2025
Елена Нагорная
Прогноз погоды в Харькове и области на 3 апреля: будет ли дождь Фото: Василий Голосный

В четверг, 3 апреля, ночью на юге Харьковщины пройдет небольшой дождь. Днем в Харькове и области осадки не прогнозируют.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 6 до 8 градусов тепла, днем — от 14 до 16 градусов, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура — от 5 до 11 градусов тепла, дневная — от 11 до 16.

Ветер северо-восточный — 5-10 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 2 апреля 2025 в 20:28;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В четверг, 3 апреля, ночью на юге Харьковщины пройдет небольшой дождь. Днем в Харькове и области осадки не прогнозируют.".