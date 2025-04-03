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РФ атаковала энергетические объекты в Харьковской области — Генштаб ВСУ

Мир 15:17   03.04.2025
Оксана Горун
РФ атаковала энергетические объекты в Харьковской области — Генштаб ВСУ Иллюстративное фото. Источник: пресс-служба ХГС

Генштаб сделал заявление о соблюдении Украиной условий «энергетического перемирия» и нарушении этих же договоренностей российской стороной. В частности, нарушения касались Харьковщины.

«Фиксируются многочисленные нарушения этих договоренностей со стороны российской армии. Так, в последней декаде марта агрессор неоднократно атаковал наши энергетические объекты в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Херсонской областях», — сказано в заявлении Генштаба ВСУ.

В ГШ подчеркнули, что Силы обороны Украины «неукоснительно соблюдают достигнутые с партнерами договоренности и не наносили удары по энергетическим объектам как на территории рф, так и в пределах временно оккупированных регионов Украины». Защитники Украины бьют исключительно по военным целям. В то же время российские пропагандисты создают фейки о якобы ударах, которые совершают ВСУ по энергетических объектах в РФ.

«В частности, мид рф подготовил очередную псевдосводку о надуманных ударах по ряду российских нефте-, газо- и электропредприятиях. Дипломатическое ведомство страны-агрессора традиционно распространяет ложные и безосновательные обвинения, чтобы перевести на Украину собственную вину за срыв мирного урегулирования и продолжить захватническую войну против нашего государства», — пришли к выводу в Генштабе.

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Отметим, ранее Центр противодействия дезинформации СНБО сообщил, что россияне готовят почву для нанесения удара по одной из ТЭЦ Харькова. Telegram-каналы и СМИ страны-агрессора распространяют фейк о том, что украинские военнослужащие якобы свозят в складские помещения одной из генерирующих электроподстанций Харькова военные грузы.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 3 апреля 2025 в 15:17;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб сделал заявление о соблюдении Украиной условий «энергетического перемирия» и нарушении этих договоренностей российской стороной. В частности, нарушения касались Харьковщины".