Россияне активизировали обстрелы Харькова и сменили тактику – прокуратура
На данный момент оккупанты активизировали обстрелы города Харьков. Какую тактику используют для ударов, рассказал в эфире нацмарафона пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.
«Изменилась тактика и тенденция обстрелов. Сейчас обстрелы производятся группой БпЛА. Это уже пятый обстрел за эту неделю массированный. От 10 до 15 используется каждый раз для нанесения ударов», – отметил Чубенко.
Ситуация в области хуже, отметили в прокуратуре. Россияне почти каждый день бьют по населенным пунктам региона.
«Больше всего под ударами находятся город Купянск, Купянская громада, последние несколько месяцев значительно увеличилось количество обстрелов населенного пункта Золочев. И авиабомбы, и БпЛА «Герань». И, к сожалению, есть большое количество травмированных», — рассказал Чубенко.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
Напомним, РФ вдвое увеличило количество обстрелов Харькова в марте по сравнению с февралем. Об этом свидетельствует статистика городского Ситуационного центра. Специалисты насчитали 42 атаки и 172 воздушные тревоги в месяц. Главным оружием террора стали беспилотники. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил об изменении тактики россиян. В последние недели «Шахеды» залетают в воздушное пространство города группами и наносят комбинированные удары.
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- • Дата публикации материала: 3 апреля 2025 в 11:11;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На данный момент оккупанты активизировали обстрелы города Харьков. Какую тактику используют для ударов.".