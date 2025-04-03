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Удар «Молнии» по Харькову: забивают сотни вылетевших окон (фото)

Общество 13:14   03.04.2025
Оксана Горун
Удар «Молнии» по Харькову: забивают сотни вылетевших окон (фото) Фото: пресс-служба ХГС

Харьковская мэрия сообщила, что только в квартирах и на балконах из-за «прилета» «Молнии» 2 апреля выбиты 122 окна, еще 83 — в местах общего пользования.

«В результате вражеской атаки беспилотником, произошедшей днем ​​2 апреля, в Киевском районе повреждения получили три многоквартирных дома. Было выбито 69 окон в квартирах, еще 83 – в местах общего пользования, а также 53 – на балконах», — подсчитала пресс-служба Харьковского горсовета.

Вылетели окна в 16-этажке в Харькове после удара молнии 2 апреля 2025
Фото: пресс-служба ХГС

В мэрии сообщили, что коммунальные службы устраняют последствия удара. На месте работают сотрудники коммунальных предприятий: «Жилкомсервиса» и КП «Харьковское ремонтно-строительное предприятие». Они закрывают контуры домов, проводят обследования и консультируют жителей, как получить помощь через программу «єВідновлення».

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Напомним, взрыв в Харькове слышали около 16:10 2 апреля. Российский БпЛА «Молния» попал в шестнадцатиэтажку в Киевском районе.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 3 апреля 2025 в 13:14;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская мэрия сообщила, что только в квартирах и на балконах из-за «прилета» «Молнии» 2 апреля выбиты 122 окна, еще 83 — в местах общего пользования".