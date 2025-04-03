Удар «Молнии» по Харькову: забивают сотни вылетевших окон (фото)
Харьковская мэрия сообщила, что только в квартирах и на балконах из-за «прилета» «Молнии» 2 апреля выбиты 122 окна, еще 83 — в местах общего пользования.
«В результате вражеской атаки беспилотником, произошедшей днем 2 апреля, в Киевском районе повреждения получили три многоквартирных дома. Было выбито 69 окон в квартирах, еще 83 – в местах общего пользования, а также 53 – на балконах», — подсчитала пресс-служба Харьковского горсовета.
В мэрии сообщили, что коммунальные службы устраняют последствия удара. На месте работают сотрудники коммунальных предприятий: «Жилкомсервиса» и КП «Харьковское ремонтно-строительное предприятие». Они закрывают контуры домов, проводят обследования и консультируют жителей, как получить помощь через программу «єВідновлення».
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Напомним, взрыв в Харькове слышали около 16:10 2 апреля. Российский БпЛА «Молния» попал в шестнадцатиэтажку в Киевском районе.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: відновлення, восстановление, молния, мэрия, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 3 апреля 2025 в 13:14;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская мэрия сообщила, что только в квартирах и на балконах из-за «прилета» «Молнии» 2 апреля выбиты 122 окна, еще 83 — в местах общего пользования".