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Что осталось от Купянска: фоторепортаж пограничников

Происшествия 12:52   03.04.2025
Оксана Горун
Что осталось от Купянска: фоторепортаж пограничников Фото: Вадим Пляшечко

Госпогранслужба Украины опубликовала фото из прифронтового Купянска.

«Разбитый, но непокоренный Купянск. Пограничники вместе с другими подразделениями Сил обороны Украины защищают город», — подписали они фотографии авторства Вадима Пляшечко.

Напомним, за март Купянск пережил 4500 обстрелов. Такие данные приводит начальник местной городской военной администрации Андрей Беседин. Только управляемых авиабомб на город скинули 74. Серьезно поврежден центр, в части города до сих пор не могут восстановить электроснабжение. 3 апреля Беседин сообщил, что из соображений безопасности отменили маршрут автобуса «Купянск — Харьков». При этом есть социальный транспорт, который вывозит людей на более безопасные территории.

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По данным Беседина в существенно разрушенном городе остаются 2890 жителей.

Купянск машзавод
Фото: Вадим Пляшечко
Купянск разрушения 4
Фото: Вадим Пляшечко
Купянск городской рынок
Фото: Вадим Пляшечко
Купянск автобусная остановка
Фото: Вадим Пляшечко
Купянск разрушения 3
Фото: Вадим Пляшечко
Купянск АТБ
Фото: Вадим Пляшечко
Купянск разрушения 2
Фото: Вадим Пляшечко
Купянск разрушения
Фото: Вадим Пляшечко
Купянск музей
Фото: Вадим Пляшечко
Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 3 апреля 2025 в 12:52;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Госпогранслужба Украины опубликовала фото из прифронтового Купянска".