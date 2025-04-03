Что осталось от Купянска: фоторепортаж пограничников

Госпогранслужба Украины опубликовала фото из прифронтового Купянска.

«Разбитый, но непокоренный Купянск. Пограничники вместе с другими подразделениями Сил обороны Украины защищают город», — подписали они фотографии авторства Вадима Пляшечко.

Напомним, за март Купянск пережил 4500 обстрелов. Такие данные приводит начальник местной городской военной администрации Андрей Беседин. Только управляемых авиабомб на город скинули 74. Серьезно поврежден центр, в части города до сих пор не могут восстановить электроснабжение. 3 апреля Беседин сообщил, что из соображений безопасности отменили маршрут автобуса «Купянск — Харьков». При этом есть социальный транспорт, который вывозит людей на более безопасные территории.

По данным Беседина в существенно разрушенном городе остаются 2890 жителей.