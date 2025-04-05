А сухостой все горит: пожар тушили возле Циркунов под Харьковом (фото)

Пожар неподалеку от села Циркуны Харьковского района тушили чрезвычайники накануне.

Как проинформировали в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, сообщение о возгорании поступило в 13:05 4 апреля. Огонь охватил два гектара сухостоя.

«Благодаря совместным и оперативным действиям спасателей ГСЧС и пожарных добровольной пожарной охраны Циркуновской громады удалось оперативно ликвидировать пожар. Это позволило предотвратить распространение огня на жилой сектор и лесополосы», — рассказали спасатели.

В ГСЧС констатировали, что количество пожаров в экосистемах растет. Только за минувшие сутки их было более 30. Жителей призывают не сжигать сухостой, не разводить костры в лесах и полях, не бросать окурки на землю.