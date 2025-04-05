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А сухостой все горит: пожар тушили возле Циркунов под Харьковом (фото)

Происшествия 16:34   05.04.2025
Елена Нагорная
А сухостой все горит: пожар тушили возле Циркунов под Харьковом (фото)

Пожар неподалеку от села Циркуны Харьковского района тушили чрезвычайники накануне.

Как проинформировали в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, сообщение о возгорании поступило в 13:05 4 апреля. Огонь охватил два гектара сухостоя.

«Благодаря совместным и оперативным действиям спасателей ГСЧС и пожарных добровольной пожарной охраны Циркуновской громады удалось оперативно ликвидировать пожар. Это позволило предотвратить распространение огня на жилой сектор и лесополосы», — рассказали спасатели.

В ГСЧС констатировали, что количество пожаров в экосистемах растет. Только за минувшие сутки их было более 30. Жителей призывают не сжигать сухостой, не разводить костры в лесах и полях, не бросать окурки на землю.

Пожар в экосистеме Харьковской области

Пожар в экосистеме Харьковской области

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 5 апреля 2025 в 16:34;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пожар неподалеку от села Циркуны Харьковского района тушили чрезвычайники накануне.".