А сухостой все горит: пожар тушили возле Циркунов под Харьковом (фото)
Пожар неподалеку от села Циркуны Харьковского района тушили чрезвычайники накануне.
Как проинформировали в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, сообщение о возгорании поступило в 13:05 4 апреля. Огонь охватил два гектара сухостоя.
«Благодаря совместным и оперативным действиям спасателей ГСЧС и пожарных добровольной пожарной охраны Циркуновской громады удалось оперативно ликвидировать пожар. Это позволило предотвратить распространение огня на жилой сектор и лесополосы», — рассказали спасатели.
В ГСЧС констатировали, что количество пожаров в экосистемах растет. Только за минувшие сутки их было более 30. Жителей призывают не сжигать сухостой, не разводить костры в лесах и полях, не бросать окурки на землю.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС в Харьковской области, новости Харькова, пожары, сухостой, циркуны;
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- • Дата публикации материала: 5 апреля 2025 в 16:34;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пожар неподалеку от села Циркуны Харьковского района тушили чрезвычайники накануне.".