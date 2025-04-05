Шквалы начинаются в Харькове и области: объявлено штормовое предупреждение

В ближайший час в Харькове и области ожидаются порывы ветра скоростью до 15 — 20 м/с. Шквалы прогнозируют до конца суток 5 апреля.

Предупреждение о метеорологических явлениях I уровня опасности (желтый) опубликовал Региональный центр по гидрометеорологии.