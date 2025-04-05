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Шквалы начинаются в Харькове и области: объявлено штормовое предупреждение

Погода 14:52   05.04.2025
Елена Нагорная
Шквалы начинаются в Харькове и области: объявлено штормовое предупреждение Фото: depo.ua

В ближайший час в Харькове и области ожидаются порывы ветра скоростью до 15 — 20 м/с. Шквалы прогнозируют до конца суток 5 апреля.

Предупреждение о метеорологических явлениях I уровня опасности (желтый) опубликовал Региональный центр по гидрометеорологии.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 5 апреля 2025 в 14:52;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ближайший час в Харькове и области ожидаются порывы ветра скоростью до 15 — 20 м/с. Шквалы прогнозируют до конца суток 5 апреля.".