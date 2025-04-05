Шквалы начинаются в Харькове и области: объявлено штормовое предупреждение
Фото: depo.ua
В ближайший час в Харькове и области ожидаются порывы ветра скоростью до 15 — 20 м/с. Шквалы прогнозируют до конца суток 5 апреля.
Предупреждение о метеорологических явлениях I уровня опасности (желтый) опубликовал Региональный центр по гидрометеорологии.
Читайте также: Масштабная уборка Харькова продолжается: коммунальщики похвалились ежом (фото)
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Погода, Харьков; Теги: ветер, новости Харькова, погода, прогноз, шквалы;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Шквалы начинаются в Харькове и области: объявлено штормовое предупреждение»; из категории Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 5 апреля 2025 в 14:52;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ближайший час в Харькове и области ожидаются порывы ветра скоростью до 15 — 20 м/с. Шквалы прогнозируют до конца суток 5 апреля.".