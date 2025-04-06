Украинские защитники имеют успех на Купянском направлении: информация ISW

СОУ недавно продвинулись южнее Западного в Купянском районе, об этом свидетельствуют геолокационные кадры, опубликованные 4 апреля, сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

Тем временем, россияне заявляют, что их войска продвинулись к северо-западу от населенного пункта Пески (северо-восточнее Купянска) и к востоку от Каменки. Однако эту информацию в ISW не подтверждают. Как и заявления оккупантов о продвижении к югу и юго-западу от окрестностей Кондрашовки.

«Российский милитарист утверждает, что российские войска продолжают наступать с обеих сторон реки Оскол в сторону Купянска — видимо, имея в виду район возле Каменки, — и создали сухопутный коридор от Валуек Белгородской области до правого берега реки», — пишут аналитики.

ВС РФ продолжают наступательные действия и на Боровском направлении. Однако, по данным ISW, успехов у них нет.

«Украинский военнослужащий, действующий в направлении Боровой, сообщил, что российские войска накапливают технику, готовясь к предстоящему крупномасштабному наступлению. И что украинские войска уничтожили 13 из 16 единиц техники во время российской атаки 27 марта», – сообщили аналитики.

Напомним, аналитики проекта «DeepState» ночью 6 апреля сообщили, что противник продвинулся вблизи села Каменка, которое находится в Двуречанской громаде. Об одном бое в районе этого населенного пункта информировал Генштаб ВСУ в утренней сводке.