Украинские защитники имеют успех на Купянском направлении: информация ISW
СОУ недавно продвинулись южнее Западного в Купянском районе, об этом свидетельствуют геолокационные кадры, опубликованные 4 апреля, сообщает американский Институт изучения войны (ISW).
Тем временем, россияне заявляют, что их войска продвинулись к северо-западу от населенного пункта Пески (северо-восточнее Купянска) и к востоку от Каменки. Однако эту информацию в ISW не подтверждают. Как и заявления оккупантов о продвижении к югу и юго-западу от окрестностей Кондрашовки.
«Российский милитарист утверждает, что российские войска продолжают наступать с обеих сторон реки Оскол в сторону Купянска — видимо, имея в виду район возле Каменки, — и создали сухопутный коридор от Валуек Белгородской области до правого берега реки», — пишут аналитики.
ВС РФ продолжают наступательные действия и на Боровском направлении. Однако, по данным ISW, успехов у них нет.
«Украинский военнослужащий, действующий в направлении Боровой, сообщил, что российские войска накапливают технику, готовясь к предстоящему крупномасштабному наступлению. И что украинские войска уничтожили 13 из 16 единиц техники во время российской атаки 27 марта», – сообщили аналитики.
Напомним, аналитики проекта «DeepState» ночью 6 апреля сообщили, что противник продвинулся вблизи села Каменка, которое находится в Двуречанской громаде. Об одном бое в районе этого населенного пункта информировал Генштаб ВСУ в утренней сводке.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: isw, аналитики, Купянщина, успехи;
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- • Дата публикации материала: 6 апреля 2025 в 12:01;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "СОУ недавно продвинулись южнее Западного в Купянском районе, об этом свидетельствуют геолокационные кадры, опубликованные 4 апреля, сообщает американский Институт изучения войны.".