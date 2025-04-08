Live
  • Вт 08.04.2025
  • Харьков  +2°С
  • USD 41.08
  • EUR 45.05

Кто станет новым ректором в харьковском вузе: результаты выборов

Общество 12:13   08.04.2025
Виктория Яковенко
Кто станет новым ректором в харьковском вузе: результаты выборов Фото: ХНУРЭ

В Харьковском национальном университете радиоэлектроники объявили результаты выборов ректора.

Как сообщается на сайте вуза, победил Игорь Рубан, набрав 53,12% голосов.

«Официальные результаты голосования: Рубан Игорь Викторович – 468 (53,12%); Семенец Валерий Васильевич – 197 (22,36%); не поддерживаю ни одного кандидата – 11 (1,24%)», — говорится в сообщении.

Игорь Рубан с 2019 года – первый проректор в ХНУРЭ. Он подготовил четырех докторов, 12 кандидатов технических наук и одного доктора философии.

«Является руководителем научных работ по разработке специализированной информационно-образовательной среды по дистанционному обучению; специальное программное обеспечение для финансово-экономических расчетов; автоматизированной системы обеспечения научно-организационной деятельности в высшем образовании», — пишут на сайте вуза.

Читайте также: Поврежденный ударом РФ вуз в центре Харькова: экологи посчитали ущерб

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Война спишет или придется платить: Харьковские теплосети — о долгах и войне 📹
Война спишет или придется платить: Харьковские теплосети — о долгах и войне 📹
07.04.2025, 18:30
Новости Харькова — главное 8 апреля: покушение на Синегубова, ракетный удар
Новости Харькова — главное 8 апреля: покушение на Синегубова, ракетный удар
08.04.2025, 11:53
По пригороду Харькова прилетел «Искандер» — Синегубов о последствиях
По пригороду Харькова прилетел «Искандер» — Синегубов о последствиях
08.04.2025, 09:00
Хотел убить Синегубова и Задоренко: в Харькове заявили о покушении на власть
Хотел убить Синегубова и Задоренко: в Харькове заявили о покушении на власть
08.04.2025, 11:39
Кто станет новым ректором в харьковском вузе: результаты выборов
Кто станет новым ректором в харьковском вузе: результаты выборов
08.04.2025, 12:13
«Убийство Синегубова должно было быть публичным»: что шокировали следствие
«Убийство Синегубова должно было быть публичным»: что шокировали следствие
08.04.2025, 12:58

Новости по теме:

09:38
Заявления Трампа претендуют на то, чтобы шокировать европейцев — Джонсон
09:38
Надо иметь большой цинизм — президент Чехии о требованиях Трампа к Украине
12:07
Залужный ответил, будет ли баллотироваться в президенты Украины – видео
11:26
Трамп и фейки про Украину: как отличается реальность от заявлений лидера США
09:33
Объединять страну нужно не вокруг фамилий, а вокруг ВСУ — Береза

Вы читали новость: «Кто станет новым ректором в харьковском вузе: результаты выборов»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 8 апреля 2025 в 12:13;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковском национальном университете радиоэлектроники объявили результаты выборов ректора.".