Кто станет новым ректором в харьковском вузе: результаты выборов

В Харьковском национальном университете радиоэлектроники объявили результаты выборов ректора.

Как сообщается на сайте вуза, победил Игорь Рубан, набрав 53,12% голосов.

«Официальные результаты голосования: Рубан Игорь Викторович – 468 (53,12%); Семенец Валерий Васильевич – 197 (22,36%); не поддерживаю ни одного кандидата – 11 (1,24%)», — говорится в сообщении.

Игорь Рубан с 2019 года – первый проректор в ХНУРЭ. Он подготовил четырех докторов, 12 кандидатов технических наук и одного доктора философии.

«Является руководителем научных работ по разработке специализированной информационно-образовательной среды по дистанционному обучению; специальное программное обеспечение для финансово-экономических расчетов; автоматизированной системы обеспечения научно-организационной деятельности в высшем образовании», — пишут на сайте вуза.