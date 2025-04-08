Кто станет новым ректором в харьковском вузе: результаты выборов
В Харьковском национальном университете радиоэлектроники объявили результаты выборов ректора.
Как сообщается на сайте вуза, победил Игорь Рубан, набрав 53,12% голосов.
«Официальные результаты голосования: Рубан Игорь Викторович – 468 (53,12%); Семенец Валерий Васильевич – 197 (22,36%); не поддерживаю ни одного кандидата – 11 (1,24%)», — говорится в сообщении.
Игорь Рубан с 2019 года – первый проректор в ХНУРЭ. Он подготовил четырех докторов, 12 кандидатов технических наук и одного доктора философии.
«Является руководителем научных работ по разработке специализированной информационно-образовательной среды по дистанционному обучению; специальное программное обеспечение для финансово-экономических расчетов; автоматизированной системы обеспечения научно-организационной деятельности в высшем образовании», — пишут на сайте вуза.
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- • Дата публикации материала: 8 апреля 2025 в 12:13;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковском национальном университете радиоэлектроники объявили результаты выборов ректора.".