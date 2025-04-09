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Устранение символа «единства народов» в Харькове требует комплексного подхода

Политика 11:24   09.04.2025
Оксана Горун
Устранение символа «единства народов» в Харькове требует комплексного подхода Фото: facebook Владимира Чистилина

Убрать памятник несуществующей дружбе российского и украинского народов с моста в Харькове непросто технически. Какие есть сложности, объяснили в мэрии.

Официальный ответ  Харьковского горсовета на запрос руководителя ОО «Деколонизация. Украина» Вадима Позднякова опубликовали в Telegram-канале деколонизаторы.

В мэрии проинформировали: обращение по поводу сноса «скульптуры на постаменте, которая символизирует единство украинского и российского народов» рассмотрели. И обнаружились определенные технические сложности.

Специалисты мэрии и профильного КП «Дорремстрой» вместе с учеными университета городского хозяйства им. Бекетова обследовали конструкции моста.

«По результатам осмотра комиссия установила, что стелы и памятники на них представляют собой архитектурное завершение мостового перильного заграждения и являются неотъемлемой частью подходов к мосту», — сообщили в горсовете.

Поэтому визуального осмотра конструкций оказалось недостаточно. Комиссия рекомендовала рассматривать вопрос демонтажа скульптур в комплексе — с выполнением проекта реконструкции моста и составлением рекомендаций по безопасному выполнению работ.

«Таким образом поднятый вами вопрос требует комплексного подхода с привлечением на коммерческой основе специалистов профильных организаций для проведения детального технического обследования, по результатам которого будут предоставлены выводы о возможности демонтажа скульптур с обеспечением целостности и неповрежденности конструкций моста», — подытожили в мэрии.

Когда такой вывод будет, смогут определить, сколько потребуется бюджетных денег на демонтаж.

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«Надеемся, что в ближайшее время наконец-то будет проведен демонтаж», — отреагировали на такой ответ деколонизаторы.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 9 апреля 2025 в 11:24;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Убрать памятник несуществующей дружбе российского и украинского народов с моста в Харькове непросто технически. Какие есть сложности, объяснили в мэрии".