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Наступление: на Харьковщине создали эшелонированную оборону — Центр стратком

Общество 10:22   10.04.2025
Оксана Горун
Наступление: на Харьковщине создали эшелонированную оборону — Центр стратком Фото: Генштаб ВСУ

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщил о ситуации на Харьковщине и Сумщине: что за наступление видит Сырский и как к нему готовятся.

«В последнее время враг активизировал наступательные действия по всем основным направлениям, ему дают отпор Силы обороны Украины. Враг планировал продвинуться в направлении Харьковской и Сумской областей еще в прошлом году, однако операция ВСУ на курщине сорвала его замыслы. Ситуация на Харьковщине и Сумщине находится под контролем ВСУ, которые держат оборону, а также прибегают к успешным мерам активной обороны. В направлениях Сум и Харькова создана эшелонированная оборона, подготовлены фортификации и так далее. Распространение панических сообщений о ситуации на этом участке фронта – это работа российских спецслужб по деморализации украинцев», — подчеркнули в сообщении ЦСКИБ.

Ранее цитату Главкома ВСУ Александра Сырского о том, что наступление на Харьковщину уже началось, разъяснили в Центре противодействия дезинформации СНБО. Руководитель центра Андрей Коваленко подчеркнул, что наступление на Харьковщине не стоит путать с «наступлением на Харьков». Об этом сейчас нет речи, а у врага для таких действий недостаточно сил. Также информацию об угрозе городу опроверг мэр Харькова Игорь Терехов.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 10 апреля 2025 в 10:22;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщил о ситуации на Харьковщине и Сумщине: что за наступление видит Сырский и как к нему готовятся".