Наступление: на Харьковщине создали эшелонированную оборону — Центр стратком
Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщил о ситуации на Харьковщине и Сумщине: что за наступление видит Сырский и как к нему готовятся.
«В последнее время враг активизировал наступательные действия по всем основным направлениям, ему дают отпор Силы обороны Украины. Враг планировал продвинуться в направлении Харьковской и Сумской областей еще в прошлом году, однако операция ВСУ на курщине сорвала его замыслы. Ситуация на Харьковщине и Сумщине находится под контролем ВСУ, которые держат оборону, а также прибегают к успешным мерам активной обороны. В направлениях Сум и Харькова создана эшелонированная оборона, подготовлены фортификации и так далее. Распространение панических сообщений о ситуации на этом участке фронта – это работа российских спецслужб по деморализации украинцев», — подчеркнули в сообщении ЦСКИБ.
Ранее цитату Главкома ВСУ Александра Сырского о том, что наступление на Харьковщину уже началось, разъяснили в Центре противодействия дезинформации СНБО. Руководитель центра Андрей Коваленко подчеркнул, что наступление на Харьковщине не стоит путать с «наступлением на Харьков». Об этом сейчас нет речи, а у врага для таких действий недостаточно сил. Также информацию об угрозе городу опроверг мэр Харькова Игорь Терехов.
Читайте также: Превратить Харьков в районный центр — Портников о логике врага
Новости по теме:
- Категории: Общество, Политика, Фронт, Харьков; Теги: война, наступ, наступление, новости Харькова, сырский, Харьковское направление, Центр стратегических коммуникаций;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Наступление: на Харьковщине создали эшелонированную оборону — Центр стратком»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 10 апреля 2025 в 10:22;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщил о ситуации на Харьковщине и Сумщине: что за наступление видит Сырский и как к нему готовятся".