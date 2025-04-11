С понедельника трамваи три дня не будут ходить в одном из районов Харькова
Фото: Василий Голосный
С 9:00 до 16:00 14-16 апреля трамваи №12 не будут ходить на спуске Клочковском, пр. Независимости, ул. Тринклера, ул. Николая Хвылевого, ул. Мироносицкой и пл. Ипподрома.
Причина – ремонт трамвайных путей, сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.
В этот период трамвай №12 будет ходить так:
часть 1: разворотный круг «Вокзал «Харьков-Пассажирский» — ул. Евгения Котляра — ул. Большая Панасовская — пер. Лосевский — пер. Пискуновский — проезд Рогатинский — ул. Клочковская — разворотный круг «Ул. Европейская»;
часть 2: разворотный круг «Вокзал «Харьков-Пассажирский» — ул. Евгения Котляра — ул. Большая Панасовская — разворотный круг «Ивановка».
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- Категории: Транспорт, Харьков; Теги: трамвай, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 11 апреля 2025 в 17:55;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 9:00 до 16:00 14-16 апреля трамваи №12 не будут ходить на спуске Клочковском, пр. Независимости, ул. Тринклера, ул. Николая Хвылевого, ул. Мироносицкой и пл. Ипподрома. ".