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Какой будет погода в Харькове и области на Вербное воскресенье

Погода 20:02   12.04.2025
Виктория Яковенко
Какой будет погода в Харькове и области на Вербное воскресенье Фото: Василий Голосный

На Вербное воскресенье, 13 апреля, в Харькове и области — без существенных осадков. Ночью и утром — слабый туман.

В Харькове ночью термометры будут от 1 до 3 градусов тепла, на поверхности грунта и местами в воздухе заморозки 0 – 3°. Днем от 13 до 15 градусов, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура от 1 до 6 градусов тепла, также возможны заморозки на поверхности почвы. Дневная температура – ​​от 11 до 16 градусов.

Читайте также: Ночью в Харькове и области будет опасно: предупреждение синоптиков

Автор: Виктория Яковенко
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Ночью в Харькове и области будет опасно: предупреждение синоптиков

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  • • Дата публикации материала: 12 апреля 2025 в 20:02;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Вербное воскресенье, 13 апреля, в Харькове и области — без существенных осадков. Ночью и утром — слабый туман.".