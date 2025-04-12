Какой будет погода в Харькове и области на Вербное воскресенье

На Вербное воскресенье, 13 апреля, в Харькове и области — без существенных осадков. Ночью и утром — слабый туман.

В Харькове ночью термометры будут от 1 до 3 градусов тепла, на поверхности грунта и местами в воздухе заморозки 0 – 3°. Днем от 13 до 15 градусов, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура от 1 до 6 градусов тепла, также возможны заморозки на поверхности почвы. Дневная температура – ​​от 11 до 16 градусов.