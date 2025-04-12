Какой будет погода в Харькове и области на Вербное воскресенье
Фото: Василий Голосный
На Вербное воскресенье, 13 апреля, в Харькове и области — без существенных осадков. Ночью и утром — слабый туман.
В Харькове ночью термометры будут от 1 до 3 градусов тепла, на поверхности грунта и местами в воздухе заморозки 0 – 3°. Днем от 13 до 15 градусов, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.
По области ночная температура от 1 до 6 градусов тепла, также возможны заморозки на поверхности почвы. Дневная температура – от 11 до 16 градусов.
Читайте также: Ночью в Харькове и области будет опасно: предупреждение синоптиков
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Погода, Харьков; Теги: новости Харькова, погода, температура, туман;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Какой будет погода в Харькове и области на Вербное воскресенье»; из категории Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 12 апреля 2025 в 20:02;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Вербное воскресенье, 13 апреля, в Харькове и области — без существенных осадков. Ночью и утром — слабый туман.".