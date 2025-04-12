Ночью в Харькове и области будет опасно: предупреждение синоптиков

В Региональном центре по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 13 апреля.

«Ночью 13 апреля по городу и области на поверхности почвы ожидаются заморозки 0 — 3°. I уровень опасности, желтый», — отметили синоптики.

Напомним, ранее опасные метеорологические явления в регионе ожидали 12 апреля. Ночью тоже передавали заморозки от 0 до 5°. Таким явлениям присвоили II уровень опасности, оранжевый. По данным синоптика Натальи Диденко, с 13 апреля в Украине завершится похолодание, с воскресенья ожидается +12+17 градусов.