Ночью в Харькове и области будет опасно: предупреждение синоптиков
Фото: Харьковский региональный центр по гидрометеорологии
В Региональном центре по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 13 апреля.
«Ночью 13 апреля по городу и области на поверхности почвы ожидаются заморозки 0 — 3°. I уровень опасности, желтый», — отметили синоптики.
Напомним, ранее опасные метеорологические явления в регионе ожидали 12 апреля. Ночью тоже передавали заморозки от 0 до 5°. Таким явлениям присвоили II уровень опасности, оранжевый. По данным синоптика Натальи Диденко, с 13 апреля в Украине завершится похолодание, с воскресенья ожидается +12+17 градусов.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: заморозки, новости Харькова, погода, синоптики;
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- • Дата публикации материала: 12 апреля 2025 в 13:48;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Региональном центре по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 13 апреля.".