Чудом обошлось без пострадавших – Терехов об ударе «Молнии» по Харькову

БпЛА «Молния» попал перед зданием детского сада в Харькове, сообщил мэр города Игорь Терехов.

«Удар был среди бела дня. Беспилотник попал прямо перед зданием детсада – полностью выбиты окна. Чудом обошлось без пострадавших, ведь рядом расположена детская площадка, где обычно играют дети. И это все в Вербное воскресенье», — сообщил мэр.

Коммунальные службы уже устраняют последствия вражеских обстрелов.

Видео: Харьковская областная прокуратура

13 апреля россияне ударили БпЛА «Молния» по Киевскому району Харькова, сообщил мэр города Игорь Терехов.