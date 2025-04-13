Чудом обошлось без пострадавших – Терехов об ударе «Молнии» по Харькову
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БпЛА «Молния» попал перед зданием детского сада в Харькове, сообщил мэр города Игорь Терехов.
«Удар был среди бела дня. Беспилотник попал прямо перед зданием детсада – полностью выбиты окна. Чудом обошлось без пострадавших, ведь рядом расположена детская площадка, где обычно играют дети. И это все в Вербное воскресенье», — сообщил мэр.
Коммунальные службы уже устраняют последствия вражеских обстрелов.
Видео: Харьковская областная прокуратура
13 апреля россияне ударили БпЛА «Молния» по Киевскому району Харькова, сообщил мэр города Игорь Терехов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: БпЛА Молния, Игорь Терехов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 13 апреля 2025 в 15:36;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "БпЛА «Молния» попал перед зданием детского сада в Харькове, сообщил мэр города Игорь Терехов.".