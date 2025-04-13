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Чудом обошлось без пострадавших – Терехов об ударе «Молнии» по Харькову

Происшествия 15:36   13.04.2025
Оксана Якушко
Чудом обошлось без пострадавших – Терехов об ударе «Молнии» по Харькову Скриншот

БпЛА «Молния» попал перед зданием детского сада в Харькове, сообщил мэр города Игорь Терехов.

«Удар был среди бела дня. Беспилотник попал прямо перед зданием детсада – полностью выбиты окна. Чудом обошлось без пострадавших, ведь рядом расположена детская площадка, где обычно играют дети. И это все в Вербное воскресенье», — сообщил мэр.

Коммунальные службы уже устраняют последствия вражеских обстрелов.

Видео: Харьковская областная прокуратура

13 апреля россияне ударили БпЛА «Молния» по Киевскому району Харькова, сообщил мэр города Игорь Терехов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 13 апреля 2025 в 15:36;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "БпЛА «Молния» попал перед зданием детского сада в Харькове, сообщил мэр города Игорь Терехов.".