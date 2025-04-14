Ночью заморозки, днем до +20: прогноз погоды в Харькове и области на 15 апреля

Во вторник, 15 апреля, в Харькове и области — переменная облачность, без осадков.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 2 до 4 градусов тепла, на поверхности грунта заморозки, днем — от 17 до 19 градусов, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура — от 1 до 6 градусов тепла, на поверхности грунта заморозки, дневная — от 15 до 20 градусов.

Ветер южный — 3-8 м/с.