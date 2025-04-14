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Ночью заморозки, днем до +20: прогноз погоды в Харькове и области на 15 апреля

Погода 17:59   14.04.2025
Елена Нагорная
Ночью заморозки, днем до +20: прогноз погоды в Харькове и области на 15 апреля Фото: Василий Голосный

Во вторник, 15 апреля, в Харькове и области — переменная облачность, без осадков.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 2 до 4 градусов тепла, на поверхности грунта заморозки, днем — от 17 до 19 градусов, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура — от 1 до 6 градусов тепла, на поверхности грунта заморозки, дневная — от 15 до 20 градусов.

Ветер южный — 3-8 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 14 апреля 2025 в 17:59;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во вторник, 15 апреля, в Харькове и области — переменная облачность, без осадков.".