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Удар БпЛА по Харькову: в мэрии сообщили о повреждении девяти зданий (фото)

Происшествия 09:58   14.04.2025
Оксана Горун
Удар БпЛА по Харькову: в мэрии сообщили о повреждении девяти зданий (фото)

В Харькове продолжают ликвидировать последствия утреннего прилета БпЛА «Герань-2». Фото с места опубликовали горсовет и областная прокуратура.

«Сегодня враг атаковал беспилотником гражданское предприятие в Салтовском районе. Взрывной волной повреждено по меньшей мере девять построек, в которых выбито 27 окон», — сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.

закрывают выбитые окна в Харькове поле прилета 14 апреля 2025
Фото: пресс-служба ХГС

По данным на 9 утра, коммунальщики закрыли уже 85% поврежденных окон. Параллельно продолжают обследовать другие здания на предмет повреждений.

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Харьковская областная прокуратура отметила: «прилет» был около 5:30 по Салтовскому району. Попадание было по складу с продуктами, где возник пожар. Обошлось без пострадавших.

удар шахеда по Салтовке 14 апреля 2025 3

«Предварительно установлено, что для обстрела российская армия использовала БпЛА «Герань-2», — отметили в пресс-службе ведомства.

удар шахеда по Салтовке 14 апреля 2025 2

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 14 апреля 2025 в 09:58;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове продолжают ликвидировать последствия утреннего прилета БпЛА «Герань-2». Фото с места опубликовали горсовет и областная прокуратура".