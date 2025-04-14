Удар БпЛА по Харькову: в мэрии сообщили о повреждении девяти зданий (фото)

В Харькове продолжают ликвидировать последствия утреннего прилета БпЛА «Герань-2». Фото с места опубликовали горсовет и областная прокуратура.

«Сегодня враг атаковал беспилотником гражданское предприятие в Салтовском районе. Взрывной волной повреждено по меньшей мере девять построек, в которых выбито 27 окон», — сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.

По данным на 9 утра, коммунальщики закрыли уже 85% поврежденных окон. Параллельно продолжают обследовать другие здания на предмет повреждений.

Харьковская областная прокуратура отметила: «прилет» был около 5:30 по Салтовскому району. Попадание было по складу с продуктами, где возник пожар. Обошлось без пострадавших.

«Предварительно установлено, что для обстрела российская армия использовала БпЛА «Герань-2», — отметили в пресс-службе ведомства.