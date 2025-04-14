Удар БпЛА по Харькову: в мэрии сообщили о повреждении девяти зданий (фото)
В Харькове продолжают ликвидировать последствия утреннего прилета БпЛА «Герань-2». Фото с места опубликовали горсовет и областная прокуратура.
«Сегодня враг атаковал беспилотником гражданское предприятие в Салтовском районе. Взрывной волной повреждено по меньшей мере девять построек, в которых выбито 27 окон», — сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.
По данным на 9 утра, коммунальщики закрыли уже 85% поврежденных окон. Параллельно продолжают обследовать другие здания на предмет повреждений.
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Харьковская областная прокуратура отметила: «прилет» был около 5:30 по Салтовскому району. Попадание было по складу с продуктами, где возник пожар. Обошлось без пострадавших.
«Предварительно установлено, что для обстрела российская армия использовала БпЛА «Герань-2», — отметили в пресс-службе ведомства.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: атака БпЛА, мэрия, новости Харькова, прилет, прокуратура, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 14 апреля 2025 в 09:58;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове продолжают ликвидировать последствия утреннего прилета БпЛА «Герань-2». Фото с места опубликовали горсовет и областная прокуратура".