Чтобы противник не атаковал на Харьковщине — нардеп о Белгородской операции
Основная задача Сил обороны в Белгородской области РФ — оттягивать резервы противника от Курского и Харьковского направлений. Такое мнение высказал секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, ветеран АТО, «киборг» Роман Костенко.
«Там (в Белгородской области — ред.) находятся наши подразделения. Я думаю, что основная их задача — оттягивать резервы противника от Курского направления, от Харьковского направления для того, чтобы они там не концентрировались, не атаковали», — сказал Костенко агентству „Интерфакс-Украина“.
Отметим, что Генштаб ВСУ не информирует о действиях украинских войск в Белгородской области. По данным проекта DeepState, площадь «серой зоны» в Краснояружском районе Белгородской области не меняется с начала месяца и составляет 13,08 кв. км. Она включает Поповку и частично Демидовку. Американский Институт изучения войны (ISW) сообщает о незначительном сокращении площади украинского контроля в Белгородской области за минувшую неделю.
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- Категории: Мир, Фронт, Харьков; Теги: DeepState, бєлгород, Белгород, новости Харькова, фронт;
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- • Дата публикации материала: 15 апреля 2025 в 19:10;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основная задача Сил обороны в Белгородской области РФ — оттягивать резервы противника от Курского и Харьковского направлений.".