Синегубов о событиях за сутки: пятеро погибших на Харьковщине

Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 15 апреля сообщил, как прошли сутки в регионе. Российская армия продолжает воевать с мирным населением.

За сутки россияне убили пять жителей Харьковщины. Смертельные «прилеты» были в Купянском районе, также один человек подорвался на взрывоопасном предмете.

«09:20, Купянский р-н, Купянская ТГ, г. Купянск. В результате обстрела из РСЗО пострадала женщина. Напротив погибли еще два человека: мужчина и женщина. 12:46, Купянский р-н, с. Шевченково. Поврежден забор и дом, погибли 77-летняя женщина и 52-летний мужчина. 17:35, Купянский р-н, Ольховатская ТГ, с. Меловое. В результате подрыва на взрывоопасном предмете (тип устанавливается) погиб 56-летний мужчина«, — проинформировал начальник ХОВА.

Также тяжелые последствия есть у удара КАБом по Харьковскому району: в Слатино пострадали 63-летний мужчина и 58-летняя женщина. Там повреждены 22 частных дома. В Шевченковской громаде женщина получила острую реакцию на стресс из-за обстрела из РСЗО.

В течение суток КАБами забрасывали Боровую и Золочевскую громаду: в Боровой повреждены частные дома, на Золочевщине бомбы падали на окраинах сел. Из РСЗО обстреливали Шевченковскую громаду: повреждены автомобили. Рубежное в Чугуевском районе и Золочев атаковали БпЛА. В Золочеве повреждено здание. В Рубежном FPV-дрон поджог траву на площади 5 га и повредил хозпостройки. Также пожар после обстрела был в селе Осиновое Купянской громады — горела трава и камыши на площади 1 га.