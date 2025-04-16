Что говорил в суде подозреваемый в убийстве и подготовке подрыва Синегубова
16 апреля в суде Харькова состоялось слушание дела 55-летнего мужчины, которого подозревают в убийстве военного на Северной Салтовке в 2024 году, подрывах зданий администрации и МСЭК Шевченковского района, поджогах двух автомобилей военных, а также подготовке покушений на главу Дергачевской ГВА Вячеслава Задоренко и начальника ХОВА Олега Синегубова.
В ходе заседания Александр — так зовут подозреваемого — все выдвинутые против него обвинения отрицал, сообщает «Суспільне Харків».
«Я ничего не признаю. Ничего не признаю, потому что я ничего из этого не делал. Это все пиар власти, которая хочет получить какие-то бонусы, плюсы, премии себе. Поэтому это все мелочи. Там есть оперативник, который возил мне передачки, вещи, чтобы я давал показания, которые были нужны им для того, чтобы поднять свой уровень на этих делах», — сказал подозреваемый.
Все связи с российской ФСБ мужчина также отрицает: «Никого я не поддерживал и никогда не буду поддерживать. Все это выдумка, кто-то поднял на этом хорошие деньги, премии и звезды на погонах. Так называемая украинская пиар-кампания».
Судьи назначили дело к рассмотрению и приняли гражданские иски: от руководителя Дергачевской ГВА Вячеслава Задоренко на 15 миллионов гривен, от жены убитого украинского военного — на 4 миллиона гривен, также прокуратура в интересах Харькова подала гражданский иск на 2 миллиона 438 тысяч гривен. Судьи отметили, что слушание дела по существу будет закрытым для СМИ.
Мужчина заявил, что имеет российское гражданство, на украинском языке не говорит, не пишет и не читает. Представитель прокуратуры был против предоставления подсудимому переводчика.
В учете ГУ Государственной миграционной службы в Харьковской области граждан, которые обращались с вопросом приобретения или прекращения гражданства Украины, обвиняемый не значится. Информация о его выходе из гражданства Украины МИД Украины в ГУ Государственной миграционной службы Украины в Харьковской области не поступала, сообщил представитель прокуратуры.
Подозреваемый говорит, что его фамилия Бессмертных. По данным обвинения, Бессмертных имел украинский паспорт на другую фамилию и от него не отказывался. По данным портала «Судебная власть», фамилия подозреваемого — Голуб.
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- • Дата публикации материала: 16 апреля 2025 в 20:58;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "16 апреля в суде Харькова состоялось слушание по делу об убийстве военного на Северной Салтовке в 2024 году и подготовке покушения на начальника ХОВА Олега Синегубова.".