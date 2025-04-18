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На Харьковщине – новые главы двух администраций: распоряжение Зеленского

Общество 12:04   18.04.2025
Виктория Яковенко
На Харьковщине – новые главы двух администраций: распоряжение Зеленского Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области

На Харьковщине сменились руководители Берестинской районной государственной администрации и Натальинской сельской военной администрации.

Соответствующие распоряжения накануне, 17 апреля, подписал президент Украины Владимир Зеленский.

В частности, с должности главы Берестинской районной государственной администрации уволили Виктора Войтенко. В распоряжении Зеленского отмечается, что заявление на увольнение он подал сам.

На его место назначили Владимира Птышника, до этого возглавлявшего Натальинскую ПВА.

Начальницей Натальинской сельской военной администрации стала Оксана Василенко, которая до этого была замом Птышника.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 18 апреля 2025 в 12:04;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине сменились руководители Берестинской районной государственной администрации и Натальинской сельской военной администрации.".