Замглавы оккупационной администрации Харьковщины получила подозрение — СБУ

Правоохранители разоблачили предательницу, которая во время оккупации была «правой рукой» гауляйтера Харьковщины.

Речь идет о 44-летней бывшей жительнице Харькова, которая в последние годы перед полномасштабным вторжением жила в РФ и на временно оккупированных территориях Украины, сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

«В начале оккупации Харьковской области она согласилась на предложение гауляйтера Харьковской области и добровольно заняла должность первого заместителя главы – начальника аппарата главы так называемой Временной гражданской администрации Харьковской области. Этот незаконный орган оккупационных властей размещался в оккупированном Купянске», — отметили в СБУ.

Правоохранители отметили, что женщина фактически была «правой рукой» харьковского гауляйтера и участвовала в различных общественных мероприятиях с его участием. Она выполняла его указания, в том числе в поддержку действий РФ, добавили правоохранители.

На этой должности она также организовывала документальную, материально-техническую, транспортную деятельность оккупационной администрации, разрабатывала ее штатное расписание, должностные инструкции работников, занималась социально-бытовым обеспечением незаконного органа оккупантов.

Накануне контрнаступления фигурантка сбежала из Купянска вместе с российскими войсками и сейчас прячется на неподконтрольной территории Украины.

Ей заочно сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 УКУ (коллаборационная деятельность). Фигурантке грозит до 10 лет тюрьмы.