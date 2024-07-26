Заступниця голови окупаційної адміністрації Харківщини отримала підозру – СБУ
Правоохоронці викрили зрадницю, яка під час окупації була «правою рукою» гауляйтера Харківщини.
Йдеться про 44-річну колишню мешканку Харкова, яка останні роки перед повномасштабним вторгненням жила в РФ і на тимчасово окупованих територіях України, повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.
«На початку окупації Харківської області вона погодилася на пропозицію гауляйтера Харківської області і добровільно обійняла посаду «первого заместителя главы – начальника аппарата главы» так званої Тимчасової цивільної адміністрації Харківської області. Цей незаконний орган окупаційної влади розміщувався в окупованому Куп’янську», – зазначили в СБУ.
Правоохоронці зазначили, що жінка фактично була «правою рукою» харківського гауляйтера і брала участь у різних публічних заходах за його участю. Вона виконувала його вказівки, зокрема на підтримку дій РФ, додали правоохоронці.
На цій посаді вона також організовувала документальну, матеріально-технічну, транспортну діяльність окупаційної адміністрації, розробляла її штатний розклад, посадові інструкції працівників, займалася соціально-побутовим забезпеченням незаконного органу окупантів.
Напередодні контрнаступу фігурантка втекла з Куп’янська разом з російськими військами і наразі переховується на непідконтрольній території України.
Їй заочно повідомили про підозру за ч. 5 ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність). Фігурантці загрожує до 10 років тюрми.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: администрация, гауляйтер, підозра, предательница, СБУ, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Липня 2024 в 15:30;
Кореспондент Виктория Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці викрили зрадницю, яка під час окупації була «правою рукою» гауляйтера Харківщини.".