Заступниця голови окупаційної адміністрації Харківщини отримала підозру – СБУ

Правоохоронці викрили зрадницю, яка під час окупації була «правою рукою» гауляйтера Харківщини.

Йдеться про 44-річну колишню мешканку Харкова, яка останні роки перед повномасштабним вторгненням жила в РФ і на тимчасово окупованих територіях України, повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

«На початку окупації Харківської області вона погодилася на пропозицію гауляйтера Харківської області і добровільно обійняла посаду «первого заместителя главы – начальника аппарата главы» так званої Тимчасової цивільної адміністрації Харківської області. Цей незаконний орган окупаційної влади розміщувався в окупованому Куп’янську», – зазначили в СБУ.

Правоохоронці зазначили, що жінка фактично була «правою рукою» харківського гауляйтера і брала участь у різних публічних заходах за його участю. Вона виконувала його вказівки, зокрема на підтримку дій РФ, додали правоохоронці.

На цій посаді вона також організовувала документальну, матеріально-технічну, транспортну діяльність окупаційної адміністрації, розробляла її штатний розклад, посадові інструкції працівників, займалася соціально-побутовим забезпеченням незаконного органу окупантів.

Напередодні контрнаступу фігурантка втекла з Куп’янська разом з російськими військами і наразі переховується на непідконтрольній території України.

Їй заочно повідомили про підозру за ч. 5 ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність). Фігурантці загрожує до 10 років тюрми.